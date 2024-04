Wohnen in München:Erfreulich viele neue Wohnungen, aber unerfreuliche Aussichten

Wohnen in München

Trotz Krise wurden 2023 in München fast 10 000 Wohnungen gebaut. Mit einer Entspannung auf dem Immobilienmarkt ist dennoch nicht zu rechnen.

Von Sebastian Krass

Deutlicher Zuwachs bei den Fertigstellungen, aber mäßige Aussichten für den Wohnungsbau in der Zukunft: Im Jahr 2023 sind in München trotz der Immobilienkrise 9837 Wohneinheiten hinzugekommen. Dieser Wert liegt im Zeitraum seit 2018 erstmals über der Zielzahl von 8500 neuen Wohnungen pro Jahr, die sich die Stadt gegeben hat. In den fünf Jahren davor hatten die Werte zwischen 7100 und 8300 Fertigstellungen geschwankt.