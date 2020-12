Von Bernd Kastner

Das Barometer steigt und steigt, aber das sind für die meisten Münchner keine guten Aussichten. Es ist das Wohnungsmarktbarometer der Stadt, das über das gerade zu Ende gehende Jahr 2020 sagt: Wohnen ist wieder teurer geworden, zumindest für die Menschen, die neu eingezogen sind, sei es in einen Neubau oder eine Bestandswohnung, sei es zur Miete oder im Eigentum. Das Planungsreferat hat für sein Barometer rund 17 000 Miet- und Kaufangebote auf der Internetplattform Immobilienscout 24 im ersten Halbjahr ausgewertet.

Wer in diesem Jahr eine Neubauwohnung bezieht, zahlt demnach im Durchschnitt 21,20 Euro pro Quadratmeter Miete, vier Prozent mehr als im Vorjahr. Wer eine Bestandswohnung mietet, kommt kaum billiger weg: 19,60 Euro und damit fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Wer eine möblierte Wohnung sucht, braucht noch mehr Geld - etwa 50 Prozent mehr als im Vergleich zur unmöblierten, macht also rund 29 Euro den Quadratmeter. Es sind laut Planungsreferat meist kleinere Wohnungen zwischen 20 und 60 Quadratmetern, die möbliert angeboten werden; jede vierte inserierte Wohnung war möbliert. Sie sind im Preis im Vergleich zu 2019 leicht gesunken, aber das Minus liegt bei weniger als einem Prozent.

Wer eine Wohnung kaufen will, musste laut Wohnungsmarktbarometer in diesem Jahr mindestens zehn Prozent mehr zahlen als 2019. Der Quadratmeter einer Bestandswohnung kostet im Schnitt 8600 Euro, in einer Neubauwohnung sind es 10 900 Euro. Letztere Kategorie ist damit um 13 Prozent teurer geworden. Generell stellt das Wohnungsmarktbarometer fest, dass Wohnungen in fast allen Marktsegmenten teurer wurden, und es gilt der vertraute Grundsatz: Je weiter im Zentrum, desto teurer. Am Stadtrand ist es am günstigsten - für Münchner Verhältnisse.

Nicht zu verwechseln ist das Wohnungsmarktbarometer mit dem Mietspiegel. Die letzte Ausgabe stammt von 2019 und weist eine durchschnittliche Miete von 11,69 Euro pro Quadratmeter aus. Der Mietspiegel wird zwar auch von der Stadt herausgegeben, basiert aber auf anderen Daten. In ihn fließen Mieten ein, die in den letzten vier Jahren verändert, also erhöht wurden, und neu abgeschlossene Verträge. Der Mietspiegel dient vor allem dazu, die ortsübliche Vergleichsmiete zu errechnen. Das Barometer wiederum basiert ausschließlich auf neuen, also meist teureren Verträgen. Hinzu kommt, dass die im Netz öffentlich angebotenen Wohnungen eher teurer sind als jene, für die informell neue Bewohner gesucht werden.