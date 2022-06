Von Bernd Kastner

Nein, Stephan Kippes ist nicht schuld an den Münchner Immobilienpreisen, er überbringt nur die Zahlen. Die nennen sich gerne "Kurven", sind aber tatsächlich ziemlich gerade Linien, nach oben. Stephan Kippes beobachtet seit Jahrzehnten den Münchner Wohnungsmarkt, wohl niemand kennt die Daten so gut, die hinter dem stehen, wofür Mieterinnen und Kaufinteressenten nur ein Wort haben: Wahnsinn. 20 Euro Kaltmiete, 10.000 Euro Kaufpreis pro Quadratmeter. Wo soll das noch hinführen? Weiter nach oben, sagt Kippes. Auch im Jahr 2050 werde München "Hochpreisgebiet" sein, prognostiziert er im Interview (SZ Plus), das die SZ für die Serie "München im Wandel" mit ihm geführt hat.

Immer weiter, immer höher? Okay, kennen wir, denkt man, ist gottgewollt, nichts zu machen. Stimmt nicht, sagt Kippes und erklärt auch gleich, was die Staatsregierung tun müsste, um den Trend zu stoppen oder zumindest zu bremsen: Das flache Land, die kleineren Städte und die Dörfer nicht länger veröden lassen. Dann würden nicht so viele Menschen nach München ziehen und die Preise treiben.

Trocken klingt es, was Stephan Kippes seit vielen Jahren macht: Er leitet das Marktforschungsinstitut des Immobilienverbands IVD-Süd und lehrt als Professor Immobilienwirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Trocken? Nicht mit Kippes. Er versteht es, den Markt so zu erklären, dass selbst die Münchner Gerade nach oben als unterhaltsame Wenn-Dann-Analyse daherkommt. "Peinlich" findet er es, dass internationale Konzerne keinen Wohnraum schaffen wollen. Da wäre man gerne dabei, falls er dereinst Managern von Google oder BMW den Wert von Werkswohnungen erklärt.

Verpasst ist leider die Chance, Kippes zu erleben, als er für ein Forschungssemester mal eine Bleibe in Australien gesucht hat. "Okay, dachte ich mir, die Preise sind sportlich, aber geht noch irgendwie", erzählt er im Interview. "Dann habe ich Vermieter angeschrieben, und die haben sich wahrscheinlich totgelacht, was für ein naiver Typ da aus München kommt." Denn die Preise galten nicht pro Monat - sondern pro Woche.

DER TAG IN MÜNCHEN

Gericht beendet Streit um Madonna Ein Münchner will bei Sotheby's eine mittelalterliche Marienstatue versteigern lassen, doch die erweist sich plötzlich als Raubkunst. Das Londoner Auktionshaus behält die Skulptur ein - und es beginnt ein jahrelanger Streit um die Madonna. Nun haben Münchner Richter entschieden.

Wie es um die Sicherheit auf der Wiesn bestellt ist Das Puls-Open-Air-Festival musste abgebrochen werden, weil Ordner fehlten. Wie sieht es bei den Vorbereitungen auf das Oktoberfest aus? Schließlich ist der Bedarf an Sicherheitspersonal hier enorm (SZ Plus).

Gipfelgegner rufen zur Teilnahme an Demos auf In wenigen Tagen reisen Staats- und Regierungschefs zum G-7-Gipfel nach Elmau. Kritiker wappnen sich bereits für den mehrtägigen Protest und kündigen Aktionen von München bis in die Berge an. Auch die Polizei geht in Stellung.

Unbekannte stehlen Trinkgeld aus Autohaus-Tresor Weil sie keine Einbruchsspuren hinterlassen haben, geht die Polizei davon aus, dass die Tür der Renault-Niederlassung in Milbertshofen manipuliert wurde. Die Diebesbeute beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Raubüberfall im Englischen Garten Vier Unbekannte sollen ein Messer gezückt und zwei 18-Jährige angegriffen haben. Die Beute: mehrere Hundert Euro.

Vor der Universität findet ein Bildungscamp gegen Rassismus statt Das Kollektiv "Plus X Black definition matters" verwandelt den Geschwister-Scholl-Platz von Donnerstag an zum offenen Kulturort. Das Motto: "Den Raum öffnen, um miteinander vom globalen Süden/Norden zu (ver)lernen".

