Ziemlich genau ein halbes Jahr ist der Notartermin nun her. Damals trafen sich Vertreter der Familie Hirmer, die das Herren-Modehaus in der Münchner Fußgängerzone betreibt, mit dem Immobilienunternehmer Erich Schwaiger. Beide Seiten unterzeichneten einen Kaufvertrag über das Grundstück Kaufingerstraße 28, auf dem das Hirmer-Stammhaus steht. 124 Millionen Euro betrug der vereinbarte Kaufpreis.