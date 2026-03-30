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Streit um Hirmer-Immobilie in MünchenDas mysteriöse Verschwinden einer 40-Millionen-Euro-Urkunde

Lesezeit: 3 Min.

Das Hirmer-Haus am Dom soll verkauft werden. Doch eine offenbar fehlende Urkunde lässt den Prozess stocken.
Das Hirmer-Haus am Dom soll verkauft werden. Doch eine offenbar fehlende Urkunde lässt den Prozess stocken. Wolfgang Maria Weber/Imago

Der Verkauf des Modehauses in der Fußgängerzone stockt seit Monaten – offenbar weil eine Bank den Grundschuldbrief nicht mehr findet. Und die Belastung auf der Immobilie ist noch größer.

Von Sebastian Krass

Ziemlich genau ein halbes Jahr ist der Notartermin nun her. Damals trafen sich Vertreter der Familie Hirmer, die das Herren-Modehaus in der Münchner Fußgängerzone betreibt, mit dem Immobilienunternehmer Erich Schwaiger. Beide Seiten unterzeichneten einen Kaufvertrag über das Grundstück Kaufingerstraße 28, auf dem das Hirmer-Stammhaus steht. 124 Millionen Euro betrug der vereinbarte Kaufpreis.

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