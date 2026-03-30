Ziemlich genau ein halbes Jahr ist der Notartermin nun her. Damals trafen sich Vertreter der Familie Hirmer, die das Herren-Modehaus in der Münchner Fußgängerzone betreibt, mit dem Immobilienunternehmer Erich Schwaiger. Beide Seiten unterzeichneten einen Kaufvertrag über das Grundstück Kaufingerstraße 28, auf dem das Hirmer-Stammhaus steht. 124 Millionen Euro betrug der vereinbarte Kaufpreis.
Streit um Hirmer-Immobilie in MünchenDas mysteriöse Verschwinden einer 40-Millionen-Euro-Urkunde
Lesezeit: 3 Min.
Der Verkauf des Modehauses in der Fußgängerzone stockt seit Monaten – offenbar weil eine Bank den Grundschuldbrief nicht mehr findet. Und die Belastung auf der Immobilie ist noch größer.
Von Sebastian Krass
Historisches Ensemble in München:Die gewagten Ideen der neuen Investoren für die Alte Akademie
Einen denkmalgeschützten Teil abreißen, neue Pläne fürs Wohnen und ein Lokal mit Plätzen zum Draußensitzen? Welche Überlegungen bei der Stadt durchfallen – und welche Chancen haben.
Lesen Sie mehr zum Thema