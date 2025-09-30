Zum Hauptinhalt springen

Abwärtstrend gestopptWas Eigentumswohnungen und Häuser jetzt in München kosten

Lesezeit: 3 Min.

Der rückläufige Wohnungsbau in der Stadt bereitet IVD-Marktforscher Stephan Kippes Sorgen.
Der rückläufige Wohnungsbau in der Stadt bereitet IVD-Marktforscher Stephan Kippes Sorgen. (Foto: Heinz Gebhardt/Imago)

Die Immobilienpreise sind in den vergangenen drei Jahren stark gesunken – nun steigen sie wieder leicht. Wird der Trend anhalten? Das hängt nach Ansicht eines Experten von mehreren Faktoren ab.

Von Patrik Stäbler

Die Zeit sinkender Kaufpreise für Häuser und Wohnungen in München ist wohl erst mal vorbei. Laut dem Herbst-Bericht des Immobilienverbands Deutschland (IVD) Süd sind die Anschaffungskosten für Wohneigentum in der Landeshauptstadt im vergangenen halben Jahr konstant geblieben oder haben leicht angezogen. „Der Markt hat sich stabilisiert“, bilanziert IVD-Marktforscher Stephan Kippes. Sorgen bereitet dem Experten die weiterhin geringe Bautätigkeit. Sie werde in München, wo in den kommenden Jahrzehnten ein anhaltender Zuzug erwartet wird, mittelfristig wieder zu steigenden Immobilienpreisen führen, schätzt Kippes.

Zur SZ-Startseite

Neue Studie
:Die Überraschung bei den Münchner Mietpreisen, die nicht lange anhalten wird

Quadratmeter-Preise und Nebenkosten bleiben auf Rekordniveau. Doch ein Aspekt lässt den Experten des Immobilienverbands aufhorchen. Was das Wohnen in der Stadt und in einigen Vierteln derzeit kostet.

SZ PlusVon Patrik Stäbler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite