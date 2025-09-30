Die Immobilienpreise sind in den vergangenen drei Jahren stark gesunken – nun steigen sie wieder leicht. Wird der Trend anhalten? Das hängt nach Ansicht eines Experten von mehreren Faktoren ab.

Die Zeit sinkender Kaufpreise für Häuser und Wohnungen in München ist wohl erst mal vorbei. Laut dem Herbst-Bericht des Immobilienverbands Deutschland (IVD) Süd sind die Anschaffungskosten für Wohneigentum in der Landeshauptstadt im vergangenen halben Jahr konstant geblieben oder haben leicht angezogen. „Der Markt hat sich stabilisiert“, bilanziert IVD-Marktforscher Stephan Kippes. Sorgen bereitet dem Experten die weiterhin geringe Bautätigkeit. Sie werde in München, wo in den kommenden Jahrzehnten ein anhaltender Zuzug erwartet wird, mittelfristig wieder zu steigenden Immobilienpreisen führen, schätzt Kippes.