Hier ein neuer Besitzer, dort ein Eigentümerwechsel – in der Münchner Innenstadt geht es gerade Schlag auf Schlag: Mehrere Objekte in bester Lage wurden in jüngster Zeit verkauft, darunter die Alte Akademie unweit der Frauenkirche, das einstige Schreibwarengeschäft Kaut-Bullinger in der Rosenstraße oder das Stammhaus von Sport Schuster gegenüber. Jüngstes Beispiel: das Kaufhaus Ludwig Beck am Marienplatz, das mit dem Milliardär Alfons Doblinger seit vergangener Woche einen neuen Mehrheitsaktionär hat. Bei allen Objekten handelt es sich um stadtbildprägende „Landmark-Immobilien“, wie es Stephan Kippes vom Immobilienverband IVD Süd ausdrückt. Ein Millionen-Monopoly in der Münchner Innenstadt.