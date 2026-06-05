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ImmobilienDas Millionen-Monopoly in der Münchner Innenstadt

Lesezeit: 4 Min.

Premiumlage am Marienplatz: Das Kaufhaus Ludwig Beck gehört nun zu einem Großteil dem Milliardär Alfons Doblinger.
Premiumlage am Marienplatz: Das Kaufhaus Ludwig Beck gehört nun zu einem Großteil dem Milliardär Alfons Doblinger. Stephan Rumpf

Eine Top-Immobilie nach der anderen wird gerade von Münchner Investoren aufgekauft – zuletzt das Kaufhaus Ludwig Beck. Ein Überblick über die Objekte und die Köpfe dahinter.

Von Linus Freymark

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Hier ein neuer Besitzer, dort ein Eigentümerwechsel – in der Münchner Innenstadt geht es gerade Schlag auf Schlag: Mehrere Objekte in bester Lage wurden in jüngster Zeit verkauft, darunter die Alte Akademie unweit der Frauenkirche, das einstige Schreibwarengeschäft Kaut-Bullinger in der Rosenstraße oder das Stammhaus von Sport Schuster gegenüber. Jüngstes Beispiel: das Kaufhaus Ludwig Beck am Marienplatz, das mit dem Milliardär Alfons Doblinger seit vergangener Woche einen neuen Mehrheitsaktionär hat. Bei allen Objekten handelt es sich um stadtbildprägende „Landmark-Immobilien“, wie es Stephan Kippes vom Immobilienverband IVD Süd ausdrückt. Ein Millionen-Monopoly in der Münchner Innenstadt.

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