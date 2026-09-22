Sechseinhalb Jahre nach dem Umbau in eine Fußgängerzone herrscht in der Sendlinger Straße mehr Betrieb denn je. Das zumindest ist das Ergebnis einer Passanten-Frequenzanalyse des Immobilienverbands IVD Süd. Demnach waren an den Messtagen in der Sendlinger Straße weit mehr Menschen unterwegs als im Vorjahr – sowohl im Bereich der Hackenstraße als auch an der Ecke zur Singlspielerstraße, wo die Untersuchung 4740 Personen pro Stunde zählte, gut doppelt so viele wie noch 2025.

„Es gibt die zart aufkeimende Hoffnung, dass in die Sendlinger Straße mehr Bewegung reinkommt“, kommentiert IVD-Marktexperte Stephan Kippes die Ergebnisse. Von einem Trend wolle er aber noch nicht sprechen.

Ungleich stabiler ist dagegen eine seit Längerem andauernde Entwicklung, die den großen Verlierer unter Münchens Einkaufsmeilen betrifft – den Stachus. Dieser spielte noch 2013 in puncto Passantenzahlen fast in der gleichen Liga wie das Flaggschiff Kaufingerstraße. Inzwischen jedoch sind am Karlsplatz laut der IVD-Analyse gut ein Drittel weniger Menschen unterwegs als damals – ein Rückgang, der Stephan Kippes kaum überrascht. „Der Stachus leidet unter der Misere in der Schützenstraße“, erklärt der Experte mit Blick auf die Zustände rund um den leer stehenden ehemaligen Kaufhaus-Komplex. „Wer möchte im Moment schon vom Hauptbahnhof zum Karlsplatz laufen? Da geht man nur entlang, wenn man alte Signa-Bauruinen sehen will.“

Für seine Herbst-Untersuchung hat sich der IVD nicht nur die Passantenzahlen in der Münchner Innenstadt angeschaut, sondern auch die Mietpreise für Büros und Geschäfte. Sie sind im Vergleich zum Vorjahr weitgehend stabil geblieben – im längeren Vergleich jedoch zeigen sich beachtliche Entwicklungen. So waren die Ladenmieten in München ab Mitte 2020 rasant abgestürzt. Lagen sie damals in 1a-Lagen innerhalb des Altstadtrings noch bei durchschnittlich 410 Euro je Quadratmeter für ein 80-Quadratmeter-Geschäft sowie 320 Euro für ein größeres Geschäft mit einer Fläche von 200 Quadratmetern, so sanken diese Werte binnen 18 Monaten auf 280 und 215 Euro.

„Man hätte meinen können, das geht so weiter“, sagt der IVD-Experte Kippes – aber das tat es nicht. Denn nach diesem „fulminanten Absturz“ haben sich die Mieten für Ladenlokale inzwischen stabilisiert. So stiegen die Ladenmieten im Vergleich zu 2025 sogar leicht an: In 1a-Lagen kostet ein Quadratmeter aktuell 300 Euro in einem kleineren und 235 Euro in einem größeren Geschäft. In 1b-Lage wie der Schwanthalerstraße liegen die entsprechenden Preise bei 115 und 80 Euro.

Im Bereich der Büroimmobilien zeigt die neue IVD-Analyse ein zweigeteiltes Bild. Demnach sind die Mieten hier innerhalb des Altstadtrings kräftig in die Höhe geschossen – seit 2020 um mehr als 50 Prozent auf nunmehr 53 Euro je Quadratmeter. Hintergrund dieses „kaum nachvollziehbaren Anstiegs“ sind Kippes zufolge die Bemühungen großer Firmen, ihre Beschäftigten aus dem Homeoffice zurück an den Standort zu locken – „mit schönen Büros in noch schöneren Lagen“. Entsprechend hätten die Preise am Stadtrand und in den Münchner Vororten nicht in gleicher Weise zugelegt. „Wer möchte schon nach Hallbergmoos, Germering oder Puchheim ins Gewerbegebiet?“, fragt Kippes. „Damit lockt man wenig.“

Einen deutlichen Rückgang weist die IVD-Analyse derweil bei den Grundstückspreisen für Büro- und Gewerbebauten aus. Hier hätten sich die Kosten seit 2020 nahezu halbiert, sagt Kippes. „Die Bauträger sind im Moment nicht sonderlich erpicht darauf, Projekte für Büros anzupacken.“ Dies zeige sich auch bei der anhaltend niedrigen Zahl von Baugenehmigungen und Baufertigstellungen, so der IVD-Experte. „Hier ist die Bautätigkeit weiterhin schwach.“