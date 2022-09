Immobilien in München:Rekord-Mietvertrag im Bahnhofsviertel

Simulation des Bürogebäudes "Elementum" an der Ecke Bayerstraße/Paul-Heyse-Straße in München.

Von Sebastian Krass

Eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Münchens verlegt seinen Hauptsitz in eines der teuersten Gebäude der Stadt: Das IT-Unternehmen Personio hat offenbar 40 000 Quadratmeter im "Elementum", dem ehemaligen Postbank-Komplex zwischen Bayerstraße, Paul-Heyse-Straße und Schwanthalerstraße angemietet. Diese Information, über die zunächst das Immobilien-Fachmedium "Thomas Daily" berichtete, haben der SZ mehrere Quellen aus der Branche bestätigt. Demnach bezahlt Personio pro Quadratmeter knapp 50 Euro Monatsmiete, auf die Laufzeit von 15 Jahren gerechnet hätte der Vertrag demnach ein Volumen von etwa 350 Millionen Euro. Es handelt sich, so heißt es in der Branche, um den größten je abgeschlossenen Vermietungsdeal auf dem Münchner Immobilienmarkt.

Die Vermieter, das österreichische Immobilienunternehmen Imfarr und die SN Holding aus der Schweiz, gaben in einer Pressemitteilung lediglich die Vermietung bekannt, nicht aber den künftigen Nutzer. "Es ist schön zu sehen, dass dynamische und zukunftsorientierte Unternehmen der negativen Stimmung trotzen können und beweisen, dass - gerade wenn die Zeiten härter werden - mutige Entscheidungen zum Erfolg führen", wird Imfarr-Kommunikationschef Moritz-Euler Rolle in der Mitteilung zitiert. Auf telefonische Nachfrage, ob Personio der Mieter sei, sagt er, den Namen könne er weder bestätigen noch dementieren. Personio, das 2015 als Start-up in München gegründet wurde, gab auf Anfrage keinen Kommentar ab.

Detailansicht öffnen Hanno Renner ist einer der Gründer und Vorstandschef von Personio. (Foto: Robert Haas/Robert Haas)

Personio steht für eine der größten Erfolgsgeschichten im Münchner Wirtschaftsleben der vergangenen Jahre. Seit Anfang 2021 firmiert das Unternehmen als "Einhorn", also als Start-up mit einer Marktbewertung von mehr als einer Milliarde Euro. In diesem Sommer wurde der Wert schon mit 8,5 Milliarden Euro angegeben. Gegründet wurde Personio von vier Männern, die sich in einem Institut von LMU und TU München kennengelernt hatten. Die Firma entwickelt Software, mit der kleine und mittelgroße Unternehmen alle Aufgaben ihres Personalwesens bündeln können, und hat damit offenbar eine Marktlücke besetzt.

Auf seiner Homepage berichtet Personio, dass man zwischen 2018 und 2021 von 100 auf 1000 Beschäftigte gewachsen sei. Die 40 000 Quadratmeter, die das Unternehmen künftig zur Verfügung hat, reichen nach traditioneller Rechnung gut für 2000 Arbeitsplätze. Mit einem modernen und flexiblen Bürozuschnitt, wie Personio ihn vermutlich plant, könnten auch mehr Beschäftigte dort ihren Dienstsitz haben.

Der künftige Firmensitz des Unternehmens liegt in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof und zur bisherigen Zentrale auf der anderen Seite der Gleise am Rundfunkplatz. Der Komplex wird derzeit nach Plänen des Baseler Architekturbüros Herzog/de Meuron umgebaut und soll 2025 bezogen werden. Die Immobilie, die zunächst von einer Tochterfirma der Bank Credit Suisse entwickelt wurde, ist seit Jahren ein Thema auf dem Münchner Markt für Büroimmobilien, weil Flächen in dieser Größe und zentralen Lage nur sehr selten auftauchen.

Detailansicht öffnen Die künftige Zentrale des Unternehmens Personio liegt in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof. (Foto: Herzog/de Meuron)

Vor mehr als zwei Jahren hatten Apple und das Deutsche Patent- und Markenamt über eine Anmietung nachgedacht, doch diese Deals zerschlugen sich. Ende 2021 verkaufte die Credit Suisse das Projekt an Imfarr und SN, die im Sommer bereits einen Mietvertrag über 14 000 Quadratmeter mit dem Coworking-Anbieter "We Work" abschlossen. Insgesamt seien nun 80 Prozent im "Elementum" vermietet, heißt es.

Dass die Büros dort zu so hohen Preisen weggehen, steht eigentlich im Widerspruch zum Branchentrend - und sagt so umso mehr über die Attraktivität des Standorts Münchner Innenstadt aus. Bundesweit sind viele Unternehmen derzeit vorsichtig mit neuen Anmietungen wegen der schwächeren Konjunktur und der Frage, wie man künftig mit Home-Office und Arbeit in Präsenz umgeht. Deshalb sind Büros in weniger attraktiven Lagen derzeit schwerer zu vermieten. Das Zentrum Münchens allerdings ist ungebrochen attraktiv.

Der Maklerverband IVD, der am Dienstag neben Zahlen zum Einzelhandel auch einen Bericht zur Entwicklung zum Büroimmobilienmarkt veröffentlichte, hat für Innenstadtlagen binnen eines halben Jahres Mietsteigerungen von etwa vier Prozent registriert. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis liegt bei etwa 40 Euro. Für Flächen mit höchstem Standard und in bester Lage wird deutlich mehr gezahlt. So zahlt der Pharmakonzern Novartis dem Vernehmen nach in der Alten Akademie von René Benkos Signa-Gruppe an der Neuhauser Straße eine Miete von etwa 50 Euro.

Der neue Personio-Vermieter Imfarr, an dem der ehemalige österreichische Bundeskanzler Werner Faymann Anteile hält, hat ein weiteres Projekt in diesem Segment: Nahe dem Stachus, an der Adolf-Kolping-Straße, plant das Unternehmen statt des bisher oberirdischen Parkhauses eine fünfgeschossige Tiefgarage mit Geschäftsgebäude darüber. Und Imfarr ist auch in anderen Stadtvierteln in großem Stil aktiv. Gemeinsam mit SN kaufte das Unternehmen im vergangenen Jahr die 126 und 113 Meter hohen "Highlight-Towers" in der Parkstadt Schwabing. Im Münchner Osten, an der A 94 Richtung Passau, plant Imfarr ein großes Neubauprojekt mit einem Investitionsvolumen von mehr als einer Milliarde Euro.