Nach Rosenheim geht nun auch in der Alten Paketposthalle in München die Titanic unter – mit ein paar schönen Wow-Effekten, aber insgesamt doch nur wenig Tiefgang.

Von Jürgen Moises

Als am 18. Juni 2023 das private Tauchboot „Titan“ im Nordatlantik vor Neufundland zu einer Expedition aufbrach, endete die Reise tödlich. Das Tauchboot implodierte. Alle fünf Insassen kamen ums Leben. Und nicht nur im Namen schien sich damit ein Stück weit eines der berühmtesten Schiffsunglücke zu wiederholen. Denn die Passagiere waren auf dem Weg zum Wrack der am 15. April 1912 gesunkenen Titanic. Die Fahrt war umstritten, weil unter den Passagieren abenteuerlustige Milliardäre waren. Zudem stuften Fachleute die Expedition als „bodenlosen Leichtsinn“ ein. Zur Nachahmung sei das Ganze also nicht empfohlen. Und trotzdem hat man derzeit in der Alten Paketposthalle in München dazu die Gelegenheit. Das heißt: Im U-Boot hinunter zur Titanic zu tauchen.