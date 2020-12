Von Patrik Stäbler

Der Mann, dem gleich das Herz aufgehen wird, blickt noch recht verdrießlich drein, als er in die Asamstraße einbiegt. Seine Miene passt zum grautristen Wetter an diesem Tag - und zur grautristen Stimmung im Land an jenem Dritten Advent, an dem die Politik einen vorweihnachtlichen Lockdown angekündigt hat. Da ertönen plötzlich von oben herab die ersten Töne der "Habanera" aus Georges Bizets "Carmen". Verwundert äugt der Mann die Asamstraße hinunter, in der sich circa 80 Zuhörerinnen und Zuhörer eingefunden und in corona-konformem Abstand aufgereiht haben. Nun wandert sein Blick die Fassade hinauf zu den zwei Fenstern im dritten Stock von Haus Nummer 24, die von Lichterketten erleuchtet sind. Dort steht ein Lautsprecher, aus dem die bekannte Melodie schallt. Und zu ihr singen nun zwei Frauen - eine in jedem Fenster - mit hörbar geschulten Stimmen von der Liebe als wildem Vogel, "L'amour est un oiseau rebelle". Was die Laune des Mannes wiederum aufzuhellen scheint; zumindest lächelt er leise.

Detailansicht öffnen Musik auf Abstand: Nicole Tschaikin bei ihrem Fensterkonzert. (Foto: Stephan Rumpf)

"Fensterkonzert" - so nennt Nicole Tschaikin jenen halbstündigen Auftritt, den sie seit dem Frühjahr immer sonntags darbietet. Zur Adventszeit wird die 31-Jährige dabei von Simone Werner begleitet: Stets um 16 Uhr stehen sie im geöffneten Fenster in Tschaikins Wohnung und geben gemeinsam ein Kurz-Konzert - letztmals an diesem vierten Adventssonntag. Die beiden sind ausgebildete Opernsängerinnen, und doch bekommt das Publikum in der Asamstraße und im Livestream auf singenverbindet.eu nicht nur Arien zu hören. Passend zum Advent singen Nicole Tschaikin und Simone Werner auch Weihnachtslieder wie "Jingle Bells" und Rolf Zuckowskis "In der Weihnachtsbäckerei", was vor allem die Jüngsten im Publikum sichtlich erfreut. Sie, die eben noch dick eingepackt auf dem Bürgersteig umhergetappt sind, blicken nun gebannt nach oben, einige von ihnen singen sogar mit.

Detailansicht öffnen Das Publikum freut sich über die gesangliche Bereicherung. (Foto: Stephan Rumpf)

Neben Familien mit Kindern sind auch etliche Paare in die Asamstraße gekommen, die Arm in Arm dem Gesang lauschen. Zudem sieht man viele Seniorinnen und Senioren - nicht nur draußen auf der Straße, sondern auch an den geöffneten Fenstern der umliegenden Häuser. Dort wohnen jene, die gewissermaßen das Premierenpublikum von Nicole Tschaikin waren, als sie im März infolge eines landesweiten Aufrufs erstmals ans Fenster trat und Beethovens "Freude schöner Götterfunken" sang. An dieser Solidaritätsaktion für Menschen, die besonders unter Corona zu leiden haben, beteiligten sich seinerzeit viele Musiker und Sänger. Doch während es für die meisten eine einmalige Sache blieb, kam Tschaikin die Idee, fortan regelmäßig Fensterkonzerte zu geben. Zum einen, um ihre Nachbarinnen und Nachbarn in den schwierigen Zeiten zu erfreuen. Zum anderen, weil der Lockdown der Opern- und Konzertsängerin, die auch als Dozentin arbeitet, quasi Berufsverbot erteilte. "Als Sängerin brauchst du Auftritte", sagt Tschaikin. "Sonst wirst du irgendwann depressiv, wenn du nur für dich in der Badewanne singst."

Detailansicht öffnen Sonst singt Tschaikin in Opernproduktionen wie hier 2019 im Einstein. (Foto: Holger Borggrefe/oh)

Wobei die junge Frau, die mit ihrem Mann und dem kleinen Sohn seit 2016 in München lebt, im Gespräch alles andere als betrübt wirkt - auch jetzt im neuerlichen Lockdown. "Ich bin der Typ, der eher locker mit so etwas umgeht", sagt sie - und lacht auf. "Ich versuche, das nicht zu sehr an mich ranzulassen." Dabei steckt Nicole Tschaikin derzeit doppelt im Schlamassel. Zum einen kann sie - wie so viele Künstlerinnen und Künstler - wegen der Corona-Einschränkungen weder Gesangsunterricht geben noch auf der Bühne stehen. Ihre geplanten Auftritte, etwa mit dem Freien Landestheater Bayern und in der Pasinger Fabrik in der Operette "Frau Luna", wurden allesamt abgesagt oder verschoben. Zum anderen hat Nicole Tschaikin kaum Aussicht auf staatliche Unterstützung, mit der sich zurzeit viele selbständige Kulturschaffende über Wasser halten. Denn die Hilfen berechnen sich zumeist anhand des Einkommens im Vorjahr - und da befand sich die 31-Jährige in Elternzeit. "Ich bin sehr froh", sagt sie daher, "dass mein Mann weiter verdient". Er ist ebenfalls Künstler, arbeitet jedoch auch als Multimedia-Designer. Seine Expertise kommt Nicole Tschaikin bei ihren Fensterkonzerten zupass, die inzwischen mittels zweier Kameras aufgezeichnet und live im Internet übertragen werden. Darüber hinaus hat die Sängerin für ihre Auftritte ein Mikrofon angeschafft und verschiedene Begleitmusiken erworben. "Das Projekt ist mit der Zeit immer weiter gewachsen", sagt Nicole Tschaikin, "aber ursprünglich ist es aus der Not geboren". Um diese Not zu lindern und als Anerkennung für ihre Auftritte, nimmt sie Spenden entgegen - online via Paypal sowie vor Ort in der Asamstraße, wo im Laufe des Konzerts ein Körbchen am Seil auf den Bürgersteig hinabgelassen wird. Einen Zuschuss für die Adventskonzerte in Höhe von fast 1200 Euro hat überdies der Bezirksausschuss Au-Haidhausen gegeben. Und dann habe sie auch noch - neben zig E-Mails und Postkarten - einige Briefe mit Geld erhalten, erzählt Nicole Tschaikin und lacht. "Das waren wahrscheinlich die älteren Frauen aus der Nachbarschaft, die immer am Fenster sitzen, wenn ich singe."