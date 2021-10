Die Insekten finden in der Stadt deutlich mehr Nahrung als im Umland. Hobby-Imker halten sie auf Friedhöfen, dem Polizeipräsidium oder auf dem Dach des Gärtnerplatztheaters. Das Ergebnis: ein ganz besonderer Tropfen.

Von Thomas Anlauf

Es muss ein erhebendes Gefühl sein, hoch über dem Gärtnerplatz seinen Arbeitsplatz zu haben. Während unten an sonnigen Tagen junge Menschen ausschwärmen, um einen gemütlichen Platz im Rondell oder in einem der Straßenlokale zu finden, lässt Bärbel Girardin auf dem Dach des Gärtnerplatztheaters ihre Bienen ausschwärmen. Sie ist eigentlich Patentanwältin und arbeitet ehrenamtlich für die Grünen im Bezirksausschuss von Ramersdorf im Münchner Südosten, aber ihr Herz hängt seit fast einem Jahrzehnt an ihrem Hobby, dem Imkern.