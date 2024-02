Von Sebastian Krass

Eigentlich ist das Grundstück an der Adolf-Kolping-Straße, ganz in der Nähe des Stachus, noch über Generationen hinweg an private Investoren vergeben, doch nun könnte die Stadt es unversehens wieder in eigene Hände bekommen: Nach der Insolvenz der Firma, die das Areal im Erbbaurecht bis zum Jahr 2091 übernommen hat, steht der sogenannte Heimfall im Raum, also die Rückgabe an die eigentliche Grundstückseigentümerin, die Landeshauptstadt München.