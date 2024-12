Bei einem illegalen Straßenrennen in München sind am Samstagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Laut der Polizei rasten drei Fahrer mit ihren Autos auf der Lindwurmstraße entlang, als es zu einem Zusammenstoß kam.

Eines der Autos sei dabei über den Randstein auf den Gehweg geschleudert worden. Dort kam es den Angaben zufolge zum Stehen. Die beiden Insassen wurden schwer verletzt. Auf das andere Auto prallte währenddessen ein weiteres Fahrzeug.

Um die beiden Schwerverletzten zu retten, entfernte die Feuerwehr das Dach ihres Autos mit hydraulischem Gerät. Der 26-jährige Fahrer und die 23-jährige Beifahrerin seien dann in Schockräume von Münchner Kliniken gebracht worden. Die anderen am Unfall beteiligten Menschen blieben unverletzt. Der verursachte Schaden liegt den Angaben der Feuerwehr zufolge im unteren sechsstelligen Bereich. Die Unfallstraße war zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei ermittelt wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.