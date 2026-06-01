Am Sonntagmorgen gegen 1.20 Uhr fielen einer Polizeistreife in Pasing-Obermenzing zwei Autos auf, die deutlich zu schnell auf der Lortzingstraße in Richtung Pippinger Straße unterwegs waren. Nach der Eisenbahnunterführung bog ein Wagen links in die Alte Allee ab, der andere rechts in die Theodor-Storm-Straße. Die Polizisten folgten dem Rechtsabbieger, einem BMW Diesel.

Dessen Fahrer beschleunigte bei seiner Flucht auf teilweise mehr als 90 Kilometer pro Stunde und befuhr eine Einbahnstraße in falscher Richtung. Am Pasing-Nymphenburg-Kanal konnte er gestoppt und kontrolliert werden.

Bei ihm handelt es sich um einen 60 Jahre alten Angestellten aus München. Der bislang nicht polizeibekannte Mann wurde wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens angezeigt, Führerschein und Pkw wurden beschlagnahmt. Alkohol oder Drogen waren nach Polizeiangaben nicht im Spiel.