Wieder einmal ist die Ingolstädter Straße Schauplatz eines illegalen Autorennens geworden. Zivilbeamte der Verkehrspolizeiinspektion bemerkten am vergangenen Donnerstag kurz nach Mitternacht auf Höhe des Frankfurter Rings zwei Autos, die immer wieder stark beschleunigten und dabei die Fahrspuren wechselten.

Als die Fahrzeuge die Olympia-Schießanlage passiert hatten, beschleunigten sie so stark, dass die Beamten kaum mehr folgen konnten. Das Video-Messsystem im Polizeiwagen zeigte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 170 Kilometern pro Stunde an, bei erlaubten 100.

Als es gelungen war, die beiden Fahrer – ein 31-Jähriger und ein 34-Jähriger – anzuhalten, wurden Führerscheine und Mobiltelefone beschlagnahmt, vorerst aber nicht die beiden Autos, ein BMW M3 und ein M4. Beide Fahrer wurden wegen eines illegalen Autorennens angezeigt.