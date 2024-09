Der Einrichtungskonzern Ikea kauft die Pasing Arcaden in München . Der bisherige Eigentümer, Unibail-Rodamco-Westfield (URW), hat das 46 300 Quadratmeter große Einkaufszentrum mit seinen 7000 Quadratmetern Bürofläche an die Ingka Group veräußert. Ihr gehören die Ikea-Möbelhäuser und zahlreiche Einkaufszentren. Es wurde ein Nettopreis von 388 Millionen Euro vereinbart. Ikea trifft damit offenbar Vorbereitungen, eine neue, größere Filiale im Münchner Westen zu eröffnen. Aus informierten Kreisen heißt es, Ikea habe den Immobilienkauf „nicht zum Spaß getätigt“ und überdenke gerade sein Filialkonzept.

Das schwedische Möbelhaus ist in den Pasing Arcaden bereits mit einem Planungsstudio vertreten. Man sei sehr zufrieden damit, wie dieses Format angenommen werde, sagt ein Sprecher des Unternehmens. „Wir glauben an den Standort in Pasing und prüfen daher kontinuierlich unsere Möglichkeiten, um unseren Kundinnen und Kunden in der Nachbarschaft auch zukünftig das bestmögliche Ikea-Erlebnis bieten zu können.“ Im Planungsstudio können sich Kunden beraten lassen, wie die neue Küche oder der Kleiderschrank aussehen könnten. Wer das passende Möbel findet, bekommt es nach Hause oder zu einer Abholstation geliefert. Abholartikel gibt es in den Studios nicht. Ikea betreibt ein zweites Planungsbüro in den Riem Arcaden. Dieser kostenfreie und unverbindliche Service soll die beiden Einrichtungshäuser in der Region ergänzen, die in Eching und Brunnthal liegen. Die Planungsstudios sind auch für Menschen ohne Auto gut zu erreichen.

Der bisherige Eigentümer URW wolle mit dem Verkauf seine Entschuldung vorantreiben, heißt es in einer Mitteilung. Der französische Konzern betreibt 71 Einkaufszentren in zwölf Ländern. „Operativ ändert sich in den Pasing Arcaden nichts“, sagt Centermanagerin Sabine Leuthner. „Für Mitarbeiter und Mieter bleibt alles beim Alten und Bewährten.“ URW führe das Management des Einkaufszentrums für bis zu 24 Monate fort.