Wo, bitte, kann ich in der Stadt draußen tanzen gehen? Wie kann sich die Stadt an den Klimawandel anpassen? Und wo finde ich eine Toilette, wenn ich unterwegs mal muss? Das sind die Fragen, die viele Münchnerinnen und Münchner am drängendsten beschäftigten, jedenfalls wenn es danach geht, welche Vorschläge beim sogenannten München Budget eine Runde weiter sind.

Das München Budget, das ist jene Million Euro, mit der die Stadt Projekte umsetzen will, die die Bürgerinnen und Bürger sich wünschen. Nun ist der Ideenwettbewerb in die nächste Phase eingetreten – und Ideen zum Tanzen, zur Klimaanpassung, aber auch zur Verrichtung dringender Bedürfnisse spielen ganz vorne mit.

In der ersten Phase konnten die Bürger online ihre Vorschläge einreichen oder auch per Post schicken. 1045 Ideen sind da zusammengekommen. Zwei Vorschläge wurden im Verlauf wieder zurückgezogen oder gelöscht. 584 entsprachen nicht den vorgegebenen Kriterien. 459 Projekte taten dies, für sie konnten die Teilnehmer ihre Stimme abgeben.

Dafür mussten sie sich unter unser.muenchen.de/muenchenbudget2025 mit Namen und Wohnort registrieren, auch um sicherzustellen, dass niemand mehrfach für das gleiche Projekt votiert. Seit Anfang Juli stehen die 20 beliebtesten Ideen fest: Bisheriger Sieger ist das sogenannte Tanzparkett, mit 659 Stimmen.

„Das Tanzparkett soll eine barrierefreie und einladende, öffentliche Tanzfläche für München werden, die Menschen jeden Alters und jeder Tanzerfahrung zusammenbringt“, heißt es in der Beschreibung. Den Ideengebern schwebt eine Outdoor-Fläche mit Profiboden und Mini-Jukebox vor, zum Drehen, Springen und freien Tanzen.

Man sehe an dem Projekt gut, wie manche Bewerber für ihren Vorschlag mobilisiert hätten, sagt Dorothea Vogelgsang, die in der Fachstelle für Öffentlichkeitsbeteiligung und Partizipation für das München Budget zuständig ist. So hatte das Tanzparkett beispielsweise schnell ein eigenes Instagram-Profil, mit dem in der Community für das Projekt geworben wurde.

Auf Platz zwei steht mit 494 Stimmen ein Vorschlag zu Wasserbänken. Es handelt sich dabei um ein „Stadtmöbel“, das unter anderem Regenwasser auffangen und einen schattigen Platz zum Verweilen bieten soll. Einen Prototyp hat die Bundesstiftung Baukultur bereits prämiert.

Die Wasserbänke sind einer von vielen Vorschlägen um dem Themenbereich Klimaanpassung, die es in die nächste Runde geschafft haben. Dazu gehören auch die sogenannten schwebenden Schatten oder grüne Oasen über der Stadt (412 Stimmen), die Schatten-Inseln (245 Stimmen) und verschiedene Projekte, die kostenloses Trinkwasser im öffentlichen Raum fordern.

Ein Vorschlag, der mehr beschütztes Grün bringen soll: So könnte eine Wasserbank aussehen. (Foto: Stadt München)

Weitere Finalisten wünschen sich Halterungen an Mülleimern für Pfandflaschen, Defibrillatoren im öffentlichen Raum, glatte Bordsteinkanten für Fahrradwege an Kreuzungen und eben die eingangs erwähnten Toiletten. „München muss mal“, heißt das Projekt, mit dem die Ideengeber „Pipi-Partner“ in den Stadtteilen gewinnen wollen – Cafés, Läden und soziale Einrichtungen, die ihre Toiletten öffentlich zugänglich machen.

Anfangs seien sehr viele Verkehrsthemen eingegangen, sagt Dorothea Vogelgsang, etwa zu Tempo 30 oder zu Radwegen. Viele davon seien jedoch zu teuer oder nicht umsetzbar gewesen. Überrascht habe sie, dass schließlich gar kein Mobilitätsthema in den Top 20 landete, abgesehen von den abgesenkten Bordsteinen für Radfahrer.

Ebenso gab es in der ersten Phase viele Projektvorschläge, die lokal in bestimmen Stadtteilen verankert waren. In der Abstimmung setzten sich dann aber eher übergeordnete Themen durch, die die ganze Stadt betreffen.

Normalerweise sei in Beteiligungsverfahren, die online stattfinden, die Männerquote sehr hoch, sagt Vogelgsang. Beim München Budget indes beteiligten sich zu 61,8 Prozent Frauen. Solche statistischen Angaben kann man auf der Webseite nachlesen. 4013 Menschen haben sich beteiligt, auch das erfährt man dort, ebenso wie die Altersgruppen der Teilnehmer: Mehr als jeder Zweite (55 Prozent) war zwischen 25 und 44 Jahre alt, knapp 30 Prozent zwischen 45 und 64, knapp sechs Prozent über 64 und gut neun Prozent unter 25.

Und nun? Bis Mitte Oktober prüft die Stadtverwaltung die 20 beliebtesten Vorschläge. Sind sie umsetzbar? Und wie viel würde die Umsetzung kosten? Für jedes Projekt wird ein Budget erarbeitet und zu Beginn der nächsten Phase auf der Webseite veröffentlicht.

Für die meisten Vorschläge, nämlich 16, ist das Baureferat zuständig. Drei Vorschläge werden im Referat für Arbeit und Wirtschaft bearbeitet, einer im Gesundheitsreferat. Schon in der ersten Phase hatten Vogelgsang und ihre Kollegen sich immer wieder bei den Referaten rückversichert, wie bestimmte Kriterien auszulegen sind. „Das war viel Arbeit bei mehr als 1000 Vorschlägen“, sagt Vogelgsang.

In der letzten Phase vom 15. bis 31. Oktober bekommen die Teilnehmer – man kann sich auch dann noch für die Abstimmung registrieren – einen Warenkorb für Projekte im Wert von insgesamt einer Million Euro. Sie können so viele Vorschläge in den Korb legen, bis das Budget erreicht ist. Daraus errechnet das System eine endgültige und verbindliche Liste der Projekte, die umgesetzt werden. Mindestens zehn Ideen werden es sein, denn jedes Projekt darf maximal 100 000 Euro kosten.

Schon jetzt habe das München Budget, das ja letztlich auch eine Art Planspiel sei, so Vogelgsang, etwas Wichtiges geschafft: bei der Stadtgesellschaft mehr Verständnis dafür zu wecken, wie schwierig es mitunter sein kann, eine Idee umzusetzen, wie viele Vorgaben es gibt, wie viele Seiten beteiligt werden müssen.

Doch am Ende soll es natürlich darum gehen zu zeigen, was alles klappen kann, wenn man sich für eine Idee engagiert. Dann wird auch klar sein, ob es das Tanzparkett und die Wasserbänke geschafft haben.