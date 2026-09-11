Ein betrunkener und unter Drogeneinfluss stehender Mann hat am Donnerstagabend in den Bahngleisen vor dem Münchner Hauptbahnhof zunächst einen ICE zum Halten gezwungen und anschließend versucht, den Triebfahrzeugführer des Zugs anzugreifen.

Wie die Bundespolizei meldet, berichtete die Notfall-Leitstelle der Deutschen Bahn (DB) gegen 20.30 Uhr von einer Person, die sich zwischen den S-Bahn-Haltestellen Hirschgarten und Laim im Gleis aufhielt. Der Führer eines ICE, der sich auf der Fahrt zu einem Abstellgleis befand, konnte bremsen und kam rechtzeitig vor dem Mann zum Stehen. Dieser stürzte und war vom Führerstand aus nicht mehr zu sehen.

Als der Lokführer ausstieg, fand er ihn neben dem Gleis liegend und zunächst nicht ansprechbar. Dann aber sprang der Mann laut Polizei auf und griff den DB-Mitarbeiter an. Der konnte sich wehren und den Angreifer festhalten, bis die Bundespolizei eintraf.

Es handelte sich um einen 31-Jährigen ohne Wohnsitz in München, der wegen mehrerer Gewaltdelikte polizeibekannt ist. Ein Alkoholtest ergab 1,09 Promille, auch ein Drogenschnelltest schlug positiv an. Der Mann wurde wegen Körperverletzung angezeigt.