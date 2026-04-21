DER TAG IN MÜNCHEN

Bekommt München wirklich eine ICE-Verbindung zum Flughafen? Die Verbindung zwischen der Innenstadt und dem Airport gehört zu den schlechtesten in Europa. Jüngst kündigte der Bundesverkehrsminister eine Anbindung an den Fernverkehr an. Doch Experten widersprechen deutlich. (SZ Plus)

Wie die Terrorgefahr durch Extremisten und angeheuerte Agenten wächst Nach der Attacke auf ein israelisches Restaurant in München laufen intensive Ermittlungen. Die Sicherheitsbehörden stoßen immer wieder auf neue Anschlagspläne. (SZ Plus)

Neues Festival für bis zu 20 000 Menschen in München – doch die Nachbarn haben etwas dagegen Hit-DJ Robin Schulz und Rapper Gzuz sind für das dreitägige „Heartbeatz Charity-Open-Air“ in einem alten Kieswerk angekündigt. Was dort geplant ist und was die Anwohner stört.

Zehn Jahre Panama Papers: „Die Akte ist nur der Anfang der Recherche“ Die Veröffentlichung der SZ-Recherche versetzte einst die Welt in Aufruhr. Zum Jahrestag erklären Journalisten bei einer Veranstaltung, was sie damals erlebten, wie es dem Whistleblower geht – und wie investigative Recherche heute funktioniert.

Neuer Biergarten mit günstigen Preisen – unter ungewöhnlicher Stahlkonstruktion Mit dem „Buchberg“, an dem der Betreiber des Café Kosmos beteiligt ist, soll die Bahnhofsgegend einmal mehr belebt werden. Diesmal gibt es dort auch Alkohol. Ebenfalls neu sind die Öffnungszeiten.

Dieter Reiter nicht mehr krankgeschrieben Der scheidende Oberbürgermeister hat sich nun freigenommen. Wird er sich noch von den Münchnern verabschieden?

WEITERE NACHRICHTEN

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UNSERE LESE-EMPFEHLUNGEN

Technologie : Warum München auch für den neuen Apple-Chef wichtig ist John Ternus soll Tim Cook als Chef von Apple nachfolgen. Über eine Begegnung in München, was Bayerns Hauptstadt für den Tech-Konzern bedeutet und warum Deutschland für ihn schon immer wichtig war. SZ Plus Von Helmut Martin-Jung ...

Gastronomie : Essen mit Geschichten Ricottamiso und Käse auf Cashewbasis – Andrea Brunello importiert Lebensmittel aus Italien und will damit die Münchner Gastroszene ein wenig aufmischen. SZ Plus Von Jacqueline Lang ...

UNSER FREIZEITTIPP

Cozy Listening Bar : Drinks und Beats zum Mitnicken In der Cozy Listening Bar im Glockenbachviertel trifft musikalische Präzision auf Gemütlichkeit. Hier müssen die Gäste nicht Musik studiert haben, um eine gute Zeit zu haben. Von Berit Kruse ...

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