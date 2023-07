Das İÇ İÇE-Festival in den Kammerspielen, im Habibi Kiosk und Import Export feiert das Leben in der postmigrantischen Gesellschaft.

Von Sandra Langmann

Es gibt Festivals, die sich auf die Fahne schreiben, wie anders, divers und vielfältig sie sind. Im Endeffekt resultiert daraus heiße Luft mit etwas Regenbogenfarbe vermischt. Und dann gibt es Festivals, die Kulturen zusammenbringen und mehr zu bieten haben als den obligatorischen female act. Dazu zählt das İÇ İÇE-Festival, das von 13. bis 15. Juli in München stattfindet. Hier dürfen alle, jeder und jede verschmelzen - auf anatolische Art. "Das Festival steht für hybride Identitäten, für die Akzeptanz von Mehrfachzugehörigkeiten und für das Leben in der postmigrantischen Gesellschaft", heißt es in der Ankündigung.

Übersetzt bedeutet İÇ İÇE, die türkischen Schriftzeichen werden itsch itsche ausgesprochen, ineinander verschränkt oder miteinander verwoben. Unter diesem Namen feiert das dreitägige Kulturfestival neue anatolische Musik in Form von Panels, Workshops, Walk-in-Performances, DJs und Live-Musik im Habibi Kiosk, in den Kammerspielen selbst und im Import Export. Dort wartet am Samstag, dem letzten Festivaltag, eine Open-Air-Bühne mit einem Line-up auf, das anatolische Klänge in verschiedene Genres und Formen packt.

Aus Wien reisen die beiden Bands EsRap und Gasmac Gilmore an, die unter anderem der alte Arbeiterbezirk Ottakring verbindet. EsRap sind die Geschwister Esra und Enes Özme, die sich in ihren deutsch-türkisch gemischten Texten mit dem Fremdsein im eigenen Land beschäftigen, sich dem Frausein in der männerdominierten Hip-Hop-Welt widmen und Rap als Widerstand nutzen. Mit der instrumentalen Rockband Gasmac Gilmore produzieren sie seit Jahren zusammen Musik, wodurch der Song "Reden über Wien" entstand sowie ein gemeinsames Album, das im September 2023 veröffentlicht wird.

Das syrisch-arabische Duo TootArd ist vollgepackt mit Pop-Hooks und melodischen Lyrics, die mit Retro-Funk an Szenen auf den Tanzflächen der Achtzigerjahre im Mittleren Osten erinnern. Die aus München stammende und jetzt in Berlin lebende Nalan Karacagil, besser bekannt als Slimgirl Fat, mischt als DJ und Produzentin die Genres, neben zeitgenössischem Pop und Hip-Hop entsteht auch Dancehall und Reggaeton. Zu guter Letzt präsentiert Booty Carrell seine Vinylsammlung, während Katscha für das richtige Gespür am DJ-Set sorgt. Mehr Verschmelzung der Klänge, Genres und Kulturen geht dann auch nicht mehr.

İÇ İÇE-Festival, Donnerstag, 13. Juli, bis Samstag, 16. Juli, Import Export, Habibi Kiosk und Kammerspiele, Einlass ab 18 Uhr. Infos: https://itsch-itsche.com/