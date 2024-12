Die Fortsetzung der IAA Mobility in München ist nach einer Abstimmung des Wirtschaftsausschusses der Stadt näher gerückt. Im Ringen um die umstrittenen, in den Augen der Veranstalter aber wichtigen „Open Spaces“ zeichnet sich ab, dass die Ausstellungsflächen in der Innenstadt auch über 2025 hinaus zur Verfügung stehen werden. So zumindest sieht es der leicht angepasste Antrag vor, der am 18. Dezember nun erneut in den Stadtrat geht.