Von Heiner Effern, Andreas Schubert

Die umstrittene Messe IAA Mobility soll bis 2031 in München bleiben. Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) schlägt dem Stadtrat vor, die Messe nicht nur 2025 abzuhalten, sondern auch danach drei weitere Male im üblichen Abstand von zwei Jahren. Das beinhaltet auch die sogenannten Open Spaces auf zentralen Plätzen in der Innenstadt. Dem wird der Stadtrat in der Vollversammlung am kommenden Mittwoch voraussichtlich zustimmen.