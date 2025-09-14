Rekord auf der Leopoldstraße. Da gelingt den Aktivisten die längste Protestaktion gegen die IAA, mehr als acht Stunden. Das Problem ist, dass es kaum jemand mitbekommen dürfte, wenn nachts zwei Dutzend Klimaaktivisten unweit des Siegestors auf die Fahrbahn sitzen. Die Leopoldstraße ist dieser Tage eine Art Sackgasse, die sich anschließende Ludwigstraße ist für die Autoausstellung gesperrt, die Störer stören kaum. Die Polizei lässt sie sitzen. Um Viertel nach vier am Samstag stehen sie auf, es ist kalt.
Die Störer stören nicht mehr
Der Zulauf zu den Protesten gegen die IAA, die am Sonntag in München zu Ende ging, ist deutlich geringer als in den vergangenen Jahren. Zu den Demos kommen weniger Menschen als erwartet und an das Blockieren von Straßen ist man längst gewöhnt.
