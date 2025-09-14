Alarm! Die Demonstration beginnt mit Hupen und Tuten, ausgelöst hat es die Polizei. Sie lässt ein Auto abschleppen, das im temporären Halteverbot steht, und das Auto versucht, sich mittels Alarmanlage zu wehren. Vergebens. Die Polizei braucht den Platz am Luitpoldpark für sich selbst und ihre vielen Autos. Im Park findet das Klimacamp statt, gleich beginnt die Fahrraddemo. Gegen die Autoausstellung IAA, für eine wirkungsvolle Klimapolitik.
Protest gegen die IAADer Kampf ums Klima wird zum Kampf ums Durchhalten
Lesezeit: 5 Min.
Nur ein paar Hundert Klimaaktivisten kommen zu zwei Demos gegen die IAA. Die einen fordern mehr Platz für Fahrräder, die anderen kritisieren die Autokonzerne und deren Profitstreben. Auffällig ist, welche Partei an diesem Tag in der Deckung bleibt.
Von Bernd Kastner
Lesen Sie mehr zum Thema