"Verkehrskollaps in 2000 Metern"

Klimaschutz-Aktivisten legen den Autoverkehr in Richtung München teilweise lahm. Es folgen ein Großeinsatz der Sicherheitskräfte - und heftige Debatten.

Von Martin Bernstein und Joachim Mölter

Das von Gegnern der Internationalen Automobilausstellung (IAA) seit Wochen angekündigte Katz-und-Maus-Spiel hat begonnen: Mit Abseilaktionen an fünf Autobahnen legten Klimaschutz-Aktivistinnen und -Aktivisten am Dienstagmorgen, nur wenige Stunden vor der Eröffnung der Autoschau durch Bundeskanzlerin Angela Merkel, den Autoverkehr in Richtung München teilweise lahm. Die Polizei bestätigte Sperrungen auf mehreren stadteinwärts führenden Strecken. Aktionen fanden bei Germering-Unterpfaffenhofen, Hofolding, Freising-Süd, Fürholzen und östlich von Parsdorf bei Angelbrechting statt. Kilometerlange Staus auf den Autobahnen, heftige Debatten im Netz und ein Großeinsatz der Sicherheitskräfte waren die Folgen der gut zweistündigen Aktion.

Etwa zur gleichen Zeit gingen auch 14 Aktivisten der Umweltschutz-Organisation Greenpeace ins Wasser: Im Becken vor dem Münchner Messegelände demonstrierten sie mit Plakaten gegen die IAA. "Die Klimakrise startet hier", stand auf einem Plakat. Für den Nachmittag wurden weitere Protestaktionen erwartet.

Die Blockadeaktionen gegen den weiteren Ausbau von Autobahnen und für "eine echte Verkehrswende" angesichts der Klimakrise begannen kurz nach acht Uhr. Zwei Aktivisten seilten sich an einer Brücke über der Passauer Autobahn nahe Angelbrechting neben den Fahrspuren ab. Die Autobahn führt direkt zum Messegelände, einem der Schauplätze der erstmals über die Stadt verteilten und mit dem Zusatz "Mobility" versehenen IAA. An der Brücke spannten sie ein Transparent mit der Aufschrift "Scheuer und Co auf der falschen Spur - ÖPNV statt Autobahnausbau". Nach eigenen Angaben wollten die Protestierer mit der Aktion auch ihre Solidarität mit den Bewohnern des Isentals und deren jahrzehntelangen Kampf gegen den Bau der A 94 zeigen.

"Es ist schrecklich, tatenlos mit anzusehen, wie die eigene Zukunft verheizt wird"

Zur gleichen Zeit wurden Klimaschützer auch auf der A 92 aktiv, die vom Flughafen Richtung München führt. Die Absage der IAA und die Abschaffung des motorisierten Individualverkehrs - "egal mit welchem Antrieb" - waren die Forderungen der zumeist älteren Aktivisten. "Lasst uns Aktionen zusammen mit den jungen Menschen machen", so einer der Teilnehmer. "Unser Vorteil: So leicht lassen wir uns nicht kriminalisieren, so leicht lässt sich uns nicht vorwerfen, wir seien arbeitsscheues Gesindel. Wir schauen auf ein langjähriges Arbeitsleben und mussten teilweise extra Urlaub nehmen."

"Die Welt steht Kopf", verkündeten Protestierende der "Aktion autofrei" nur wenige Kilometer weiter nördlich: "Und wir stehen auf Autobahnbrücken." Von einer Schilderbrücke über der A 9 kurz vor dem Rasthof Fürholzen West hatten sie sich abgeseilt. Dabei veränderten sie die Beschriftung der Schilder. Statt "Kreuz Neufahrn in 2000 m" stand dort: "Verkehrskollaps in 2000 m" und "no IAA". "Die Menschheit hätte eigentlich nichts dringlicher zu tun, als ihre Lebens- und Wirtschaftsweise grundlegend zu überdenken und schnellstmöglich radikale Veränderungen zu tun", so eine Aktivistin. Stattdessen organisiere der Verband der Automobilindustrie "die größte PS-Pornoshow der Welt".

Zur gleichen Zeit fand eine ähnliche Aktion auch an der nach München führende Autobahn A 8 durch den Hofoldinger Forst statt. Von einer Brücke wurde ein großes Transparent "Autolobby in Ketten - Klima retten", entrollt. Um Gefahren für kletternde Menschen und für den Autoverkehr unter der Brücke auszuschließen, sollte nach Angaben der Protestierenden "die gesamte Aktion oberhalb des Lichtraumprofils der Autobahn" stattfinden, die Kletterer hätten sich zu keinem Zeitpunkt über den befahrenen Spuren der Autobahn" befunden.

"Dass die Aktion nicht nur auf Zustimmung und Verständnis stößt, sondern auch Wut bei Autofahrenden hervorruft, ist zwar schade, aber die Wut und Hoffnungslosigkeit, die durch das Versagen der Politik in der Verkehrswende entsteht, ist eben mindestens genau so groß", sagte Julia Fernandes, die an der Aktion beteiligt war. "Es ist schrecklich, tatenlos mit anzusehen, wie die eigene Zukunft verheizt wird."

Auch auf der A 96 bei Unterpfaffenhofen gelang es vier Aktivistinnen und Aktivisten, mit ihrer Aktion den Verkehr Richtung München für eine Stunde lahmzulegen und auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Sie forderten eine "echte solidarische und klimagerechte Mobilitätswende" statt "Scheinlösungen wie E-Autos als Ausweg aus der Krise". Dazu gehören ihrer Ansicht nach autofreie Städte, ein starker und kostenloser öffentlicher Nahverkehr, vor allem auf dem Land, und der sofortige Baustopp aller Autobahnprojekte. In unmittelbarer Nähe ist ein solches Projekt geplant: Dort soll der Freihamer Landschaftspark für den sechsstreifigen Ausbau des Autobahnrings A 99 massiv gestutzt werden.

Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Nötigung und der Straßenverkehrsgefährdung

Nach ein bis zwei Stunden wurden die Plakat- und Blockadeaktionen an allen Stellen beendet, ohne dass die Polizei die Protestierenden mit Zwang von den Schilderbrücken holen musste. Das sei im Vorfeld so besprochen worden, sagte in Unterpfaffenhofen eine Sprecherin von Extinction Rebellion, weil man keine Polizisten habe gefährden wollen. Die Polizei nahm die Personalien der Protestierer auf. Die Mehrzahl der rund 25 Aktivistinnen und Aktivisten musste mit zu umliegende Wachen oder Dienststellen der Autobahnpolizei. Die drei zuständigen Präsidien - München, Rosenheim und Ingolstadt - teilten sich den Einsatz. Auch die im Klettern geübte alpine Einsatzgruppe der Münchner Polizei sowie mehrere Feuerwehren mit Luftkissen war beteiligt.

Die Aktion sei friedlich verlaufen, niemand sei verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittag, als alle fünf Autobahnen wieder frei befahrbar waren. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaften ermitteln jetzt wegen des Verdachts der Nötigung und der Straßenverkehrsgefährdung gegen die Aktivisten.

Die Reaktionen im Netz waren derweil äußerst kontrovers: "Wegen ein paar Wichtigtuern muss die Autobahn gesperrt werden, um nicht andere zu gefährden", schimpfte etwa ein Twitter-User. "Menschen auf dem Weg zur Arbeit müssen Umwege in Kauf nehmen, was nicht im Sinne von Umweltschutz sein kann." Andere warfen den Protestierern vor, mit ihren Aktionen Menschenleben zu gefährden. Auch Bayerns Staatskanzleichef Florian Herrmann kritisierte die Aktion. Selbstverständlich seien Demonstrationen, Proteste und Meinungsäußerungen immer möglich, aber auch für sie gebe es einen Rahmen der Gesetze. Wenn andere Menschen gefährdet würden, sei dies nicht zu tolerieren, sagte der CSU-Politiker am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in München. Die Proteste auf der Autobahn hätten eine akzeptable Grenze überschritten.

Eine Twitter-Userin dagegen forderte die Münchner Polizei unter deren Tweet auf: "Bitte bringt doch den Aktivisti was zu essen und etwas zu trinken! Die kämpfen auch für den Menschen unter der Polizeiuniform."