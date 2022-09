Kommentar von Bernd Kastner

Den Verdacht gibt es schon länger, jetzt erhärtet er sich. Da wirft der Staat Klimaaktivisten vor, es mit dem Protest zu übertreiben. Und was tut dieser Staat? Er übertreibt selbst beim Versuch, diese Aktivisten in die Schranken zu weisen. Zu beobachten ist das in München, seit vor einem Jahr erstmals die Automesse IAA hier gastierte. Die Polizei rüstete zum größten Einsatz seit 20 Jahren, bei Demos saßen die Knüppel auffallend locker. Zudem wollte sie Aktivisten für einige Tage einsperren lassen, weil sie am ersten IAA-Tag Autobahnbrücken besetzten, woraufhin die Polizei die Fahrbahnen Richtung Stadt sperrte. Die Präventivhaft sollte verhindern, dass sie gleich wieder Straßen blockieren. Diese Polizeitaktik aber geriet zur Peinlichkeit, ein Landgericht erklärte sie für rechtswidrig.

Nun klagt die Staatsanwaltschaft München II drei der Brückenbesetzer an, wegen Nötigung von knapp 1300 Autofahrern, die eineinhalb Stunden auf der A 96 im Stau standen. So weit, so erwartbar. Was aber machen die Ankläger noch? Sie beantragen, den Prozess vor dem Schöffengericht zu führen. Das ist zuständig, wenn der zu erwartende Strafrahmen zwischen zwei und vier Jahren Haft liegt.

Dass die Aktion kaum ungestraft bleiben wird, ist auch den Aktivisten klar. Aber Gefängnis? Ja, Autofahrende regen sich über den Stau auf, und ja, man muss auch die Gefahren der Aktion berücksichtigen, es hätte zu Unfällen kommen können. Gott sei Dank ist nichts passiert. Die drei angeschuldigten Aktivisten haben nichts beschädigt, keine Gewalt angewandt, auch nicht gegen Sachen. Was sie taten: Sie haben es gewagt, das Auto-Festival zu stören. Wie stolz waren die Regierenden in Rathaus und Staatskanzlei, dass sie die IAA von Frankfurt nach München geholt hatten - und dann solche Spaßverderber mit ihrem Klimagedöns.

Dafür droht jetzt die Quittung. Die Anklage zum Schöffengericht ist mehr als der von der Staatsanwaltschaft genannte "Akt der Generalprävention". Die Botschaft ist auch eine politische: Leute, traut euch nicht noch mal! Wir können euch in den Knast schicken, richtig lange. Diese Einschüchterung ist auch deshalb relevant, weil sich die Autoindustrie in einem Jahr wieder für ihre vermeintliche Klimafreundlichkeit feiern will, wieder in München.

Wer den jungen Aktivisten zuhört, der zweifelt nicht daran, dass sie aus Sorge und Verzweiflung handeln. Sie haben Angst. Angst um ihre eigene Zukunft und die des Planeten. Anders als viele Verantwortliche in Politik und Industrie haben sie den Ernst erkannt angesichts von Dürren und Bränden und Fluten. Und sie werden nicht so schnell aufhören, ungehorsam zu sein.

Wie gut, dass über die mögliche Strafe für die Brückenaktivisten nicht eine weisungsgebundene Staatsanwaltschaft entscheidet, sondern ein unabhängiges Gericht. Und falls Politikerinnen und Politiker sich fragen, wie sich künftig Protest dieser Art gegen PS-Festivals verhindern lässt: Es gibt ein Mittel dagegen, ganz ohne Knüppel und Knast - eine wirksame Klimapolitik. Ein nachhaltiges Handeln in der Stadt, im Land, im Bund und international. Eine Politik, die nicht den Profit der Wohlhabenden und der Industrie priorisiert, sondern das Überleben aller.