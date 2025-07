Im Jahr 2021, da war sie trotz Corona „fantastisch“. Vor knapp zwei Jahren, da war sie schlicht „toll“. Und heuer, vom 9. bis 14. September, soll die Internationale Automobilausstellung IAA Mobility in München „wirklich prima“ werden und „ein selbstbewusstes Signal der Stärke“ aussenden. So erhofft es sich Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), in einem Ausblick auf die anstehende Messe. Dafür sorgen sollen auch wieder große Ausstellungsflächen auf prominenten Plätzen in der Innenstadt, die „weltweit einzigartigen open spaces“, wie sie Müller nennt.

Nach diesem Herbst ist dann der erste Turnus mit drei vereinbarten Messen in München durch. Die frühere Ausrichterstadt Frankfurt am Main hatte zuletzt massiv dafür geworben, dass die IAA wieder nach Hessen zurückkehrt. Doch es sieht so aus, als ob sich die Automobilbranche länger in der bayerischen Landeshauptstadt einrichten will. „Wir sind in guten Gesprächen, ich kann das ausdrücklich betonen“, sagte Müller über die Pläne für die Zukunft der IAA Mobility. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die gute Partnerschaft mit der Messe München fortsetzen können.“

In diesem Jahr soll dabei wieder das zweigeteilte Konzept der vergangenen Automessen zum Tragen kommen. Auf dem Messegelände sollen sich von 9. bis 12. September die Fachbesucher treffen und austauschen. Auf fünf Bühnen sollen mehr als 500 internationale Rednerinnen und Redner die Diskussion über die Zukunft der Fortbewegung anregen. Den „Treffpunkt der Mobilitätsentscheider“ nennt das der VDA im Sinne des eingeforderten neuen Selbstbewusstseins.

In der Innenstadt will sich die Automobilindustrie bis zum 14. September wieder den interessierten Laien präsentieren. Die Stände großer Hersteller werden dafür wie in den vergangenen Jahren auf dem Königsplatz und dem Odeonsplatz, auf der Ludwigstraße, in den Höfen der Residenz, auf dem Max-Joseph-Platz und dem Wittelsbacherplatz aufgebaut. Auch auf dem Marienplatz soll es ein Programm der IAA geben.

Gerade die Werbemöglichkeit in der Innenstadt zieht die Automobilhersteller vermehrt an. „Alle beneiden uns um dieses Element“, sagte VDA-Chefin Müller. Man habe jetzt schon mehr Buchungen als vor zwei Jahren. Die koreanischen Hersteller Kia und Hyundai würden zurück auf die IAA kommen, auch das Interesse aus China sei stark wachsend, sagte sie. Mehr als 50 Prozent der Aussteller werden aus dem Ausland erwartet.

Für die Besucher in der Innenstadt wird das Angebot ausgebaut. Sie können im September mehr als 220 Fahrzeuge testen, die 21 Hersteller zur Verfügung stellen. Das bedeutet im Vergleich zu 2023 einen Anstieg um ein Viertel. Da die IAA sich seit ihrem Umzug in München bewusst anderen Fortbewegungsmöglichkeiten öffnen will, wird es auch wieder einen großen Bereich für Fahrradhersteller geben. Erstmals sollen Interessierte zum Beispiel E-Bikes auf einer vier Kilometer langen Strecke im Englischen Garten ausprobieren können.

Dazu will die Automobilmesse dem Publikum auch Einblicke in die Zukunft des automatisierten Fahrens und der Assistenzsysteme geben. Die TU München und die Dekra wollen selbstfahrende Autos auf einer vorgegebenen Strecke einer Führerscheinprüfung unterziehen. Auf der A 94 (Autobahn von München Richtung Passau) soll es eine Strecke für die Demonstration von autonomen Fahrzeugen geben.

Die Stadt München hat die Präsenz der IAA in der Innenstadt genehmigt. Kürzlich wurden die Einschränkungen für die Anwohner während der Auf- und Abbauphase sowie während der Messe vorgestellt. Den Mobilitätsgipfel als Gegengewicht zur Automesse hat die Stadt schon länger gestrichen, im Frühjahr kassierte sie wegen der schlechten Haushaltslage auch die Mittel für zivilgesellschaftliche Gegenprojekte ein. Trotzdem ist auch dieses Jahr wieder mit Protesten gegen die IAA zu rechnen. Ein Camp der Gegner ist wieder im Luitpoldpark geplant.

Auf mögliche Proteste wie 2023 wollte VDA-Chefin Müller nicht näher eingehen. Sie beteilige sich nicht an Spekulationen, sagte sie. Die Messe München will in jedem Fall für einen reibungslosen Ablauf sorgen. „Sicherheit ist bei der gesamten Veranstaltung unsere höchste Priorität“, sagte Geschäftsführer Stefan Rummel. Dafür arbeite man mit allen relevanten Behörden eng zusammen.

Für die Messe ist 2025 ein besonderes Jahr. Acht der zwölf Messen in München mit weltweiter Bedeutung finden in diesem Jahr statt. Nur die IAA wird aber in der Innenstadt so präsent sein. Als Neuheit haben sich die Veranstalter ein ungewöhnliches Abendprogramm für die Besucher ausgedacht. Vom 9. bis 13. September werden prominente Bauwerke unter anderem an der Ludwigstraße und am Odeonsplatz von 20 bis 23 Uhr von Lichtkünstlern in Szene gesetzt. Das Beiprogramm der Automesse im Zentrum soll zu einem „Festival aus Licht, Kunst und Musik“ werden.