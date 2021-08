Auf – gesperrten – Autobahnen lässt sich besonders gut erleben, wie schön Radfahren sein kann, finden die Organisatoren der Sternfahrt. Das Bild zeigt eine Fahrraddemo in Gudensberg/Hessen aus dem März 2020.

Von Andreas Schubert

Dass die Internationale Automobilausstellung IAA in München auf Widerstand stoßen wird, war von Anfang an klar. Die Gegner werfen der Messe vor, nach wie vor klimaschädliche Autos mit Verbrennungsmotor zu propagieren und machen ihrem Ärger lautstark Luft. Am 11. September werden voraussichtlich mehr als 10 000 Menschen gegen die IAA demonstrieren, unter anderem mit einer Radl-Sternfahrt nach München, die teilweise über die Autobahnen A94 und A96 führen soll. Dummerweise fällt dieser Samstag ausgerechnet auf den Termin der großen Rückreisewelle zum Ende der Sommerferien, worüber sich viele Familien, die eh schon von der Reise gestresst sind, nicht gerade freuen werden. Auch ich selbst, der nur selten ein Auto nutzt, bin skeptisch, ob die Veranstalter der guten Sache damit einen Gefallen tun.

Für die Aktivisten ist aber klar: Wenn öffentliche Plätze in der Stadt für die IAA reserviert werden, dann dürfen sie auch auf der Autobahn radeln. Die Behörden haben die Demo auf den Autobahnen unter Hinweisen auf diverse Gefahren und weitere negative Auswirkungen auf den Verkehr im Umland verboten. Dagegen gehen die Demo-Veranstalter unter der Federführung des Fahrradklubs ADFC nun vor dem Verwaltungsgericht München vor.

DER TAG IN MÜNCHEN

Übernimmt Benko jetzt auch den Königshof? Die Betreiberfamilie Geisel muss ihr Flaggschiff verkaufen. Sie verhandelt bereits mit Investoren - einer davon könnte der österreichische Immobilienmagnat sein, der große Teil der Altstadt besitzt.

Bayerischer Hof: Komödie vor dem Machtwechsel Bei der Premiere von "Wer hat Angst vorm weißen Mann" plädiert die Autorin Dominique Lorenz für den Rücktritt des derzeitigen Intendanten Thomas Pekny. Regisseur René Heinersdorff ist als neuer Leiter im Gespräch.

"Wo alle Einsätze ihren Anfang nehmen" Beim Terroranschlag am OEZ wurde Marcus da Gloria Martins das "Gesicht der Münchner Polizei": Nach einem Jahr im Gesundheitsministerium kehrt er nun zur Polizei zurück - als Leiter der Einsatzzentrale.

Ein Neubau, der böses Blut schafft 20 Künstlerinnen und Künstlern wehren sich gegen geplante Luxuswohnungen in Haidhausen (SZ Plus). Sie fürchten um das beschauliche Leben und das gute Miteinander in der Nachbarschaft.

MÜNCHEN ERLESEN

KULTUR ERLEBEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg