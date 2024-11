Ungefähr ein Dutzend Klimaaktivisten sind am frühen Dienstabend ins Rathaus eingedrungen, um dagegen zu protestieren, dass die Messe IAA Mobility bis 2031 weiter in München und auf den öffentlichen Plätzen in der Innenstadt stattfinden soll. Darüber entscheidet am Mittwoch der Münchner Stadtrat. Vor den Sitzungssälen im zweiten Stock, wo die Stadtgestaltungs-Kommission und von 18 Uhr an auch der Klimarat tagten, stellten die Protestierenden sich mit Transparenten auf und skandierten Sprüche wie „Klima schützen ist nicht schwer, kostenloser Nahverkehr“. Die Intervention des Sicherheitspersonals ignorierten sie dabei. Klimaaktivistin Lisa Poettinger sagte: „Wenn die IAA unsere öffentlichen Plätze besetzt, besetzen wir heute das Rathaus.“