An diesem Mittwoch entscheidet der Münchner Stadtrat, ob die Messe IAA Mobility bis 2031 weiter in München und auf den öffentlichen Plätzen in der Innenstadt stattfinden soll. Doch schon vorab haben verschiedene Verbände gegen die Messe protestiert. Der Münchner Bund Naturschutz (BN) hat am Dienstagnachmittag mit einer Kundgebung am Odeonsplatz seine Ablehnung demonstriert. Für diesem Mittwochmorgen haben Klimaaktivisten von Extinction Rebellion eine Sitzblockade vor dem Rathaus angekündigt.