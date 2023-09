Von Max Fluder

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Das Superbloom in voller Blüte Das Festival im Olympiapark startet mit Hitze, Sonnencreme, Jubel für die Musik-Acts und ganz viel Awareness. So war die Stimmung am ersten Tag unter den 50 000 Besucherinnen und Besuchern. (SZ Plus)

Eine Messe für die Verkehrswende - oder doch nur eine Autoschau? Am Dienstag beginnt in München die "IAA Mobility". Im Vorprogramm streiten Klimaschützer und ein Industrievertreter über den Sinn der Veranstaltung. Parallel formiert sich die Protestbewegung, auch mit unangemeldeten Aktionen. (SZ Plus)

Aiwanger im Keferloher Festzelt: "Für so einen Kas habe ich keine Zeit" Während Ministerpräsident Markus Söder seinem Stellvertreter das Vertrauen ausspricht, ist Hubert Aiwanger im Festzelt in Keferloh längst wieder ganz der Alte. Der Chef der Freien Wähler wiederholt zwar den Vorwurf der Schmutzkampagne gegen ihn, aber dann wettert er wie eh und je gegen die Grünen. (SZ Plus)

Antisemitisches Flugblatt: Söder lässt Aiwanger im Amt

Platz für alle, nur anders verteilt Auf einer multimedialen Trambahn-Fahrt lässt sich Visionäres erleben. Wie die viel befahrene Sonnenstraße zum "Munich Central Park" werden könnte.

"Das ist eine Situation, mit der wir alles andere als zufrieden sind" Wieso dauern die Bauarbeiten für die zweite Stammstrecke so lang? Wird es eine Express-Linie zum Flughafen geben? Und ärgert er sich als Fahrgast manchmal selbst? Ein Gespräch mit Heiko Büttner, Chef der Münchner S-Bahn. (SZ Plus)

WEITERE WICHTIGE NACHRICHTEN DES WOCHENENDES

München-Laim: Lkw-Fahrer verletzt sich bei Lastwagen-Brand

Bei Bahnreisen: Polizei warnt vor dem Stromstoß aus der Zug-Steckdose

Unterföhring: Mann ertrinkt fast im Feringasee

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

