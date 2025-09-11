Zum Hauptinhalt springen

Autobahn blockiertProtest gegen IAA – Aktivisten kleben sich auf A9 fest

Die Polizei musste einen Hubwagen einsetzen, um an die Klima-Aktivisten auf der Schilderbrücke zu gelangen.
Die Polizei musste einen Hubwagen einsetzen, um an die Klima-Aktivisten auf der Schilderbrücke zu gelangen. (Foto: Bernd Kastner)

Eine Gruppe blockiert am Donnerstagmorgen für mehrere Stunden die Autobahn bei München. Die Polizei müht sich mit einem großen Aufgebot, die Klimaschützer von Fahrbahn und Schilderbrücke zu lösen. Um 11 Uhr ist die Autobahn wieder frei.

Von Bernd Kastner und Johann Posch

Aktivisten der Gruppe „Widerstands-Kollektiv“ haben am Donnerstagmorgen die Autobahn München – Nürnberg (A9) bei München blockiert. Die Aktion richtet sich gegen die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA), die aktuell in der bayerischen Landeshauptstadt stattfindet.

Gegen 7.40 Uhr klettern drei Personen auf die Schilderbrücke auf Höhe der Allianz-Arena. Nachdem die Polizei um 7.58 Uhr deswegen die fünfspurige Fahrbahn stadteinwärts sperrt, setzen sich weitere sechs Aktivistinnen und Aktivisten auf die Fahrbahn und blockieren diese. Drei von ihnen kleben sich fest, eine befestigt sich mit einem Fahrradschloss an eine andere festgeklebte Aktivistin. Laut Polizei bildet sich ein etwa fünf Kilometer langer Stau.

Die Personen auf der Schilderbrücke kleben sich dort ebenfalls fest und entrollen ein Transparent mit der Aufschrift  „IAA-Klimahölle“ und „Gutes Leben für alle = Mobilitätswende“. Auf der Straße ist auf den Plakaten zu lesen: „Der Autoindustrie die Luft rauslassen“ und „Block IAA“.

Die Polizei, die mit einem großen Aufgebot an Ort und Stelle ist, löst um 8.16 Uhr die Versammlung mit einer ersten Durchsage formal auf. Sie fordert die Aktivisten auf, die Fahrbahn zu verlassen und sich auf den Grünstreifen zu begeben. Ein Hubwagen ist im Einsatz, um auf die Schilderbrücke zu gelangen.

Um 9.45 Uhr sind die Aktivisten von der Fahrbahn gelöst, die Loslösung der Klimaschützer auf der Schilderbrücke dauert länger. Kurz vor 11 Uhr ist die Autobahn wieder frei.

