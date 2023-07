Automobil-Ausstellung in München

Hunderttausende Besucher werden im September in München erwartet: Die Internationale Automobilausstellung IAA soll besser, größer und spektakulärer werden. Bei der Premiere vor zwei Jahren gab es Proteste, Blockaden und Polizeieinsätze.

Von Joachim Mölter

Zur ersten Internationalen Automobilausstellung (IAA) in München kamen vor zwei Jahren rund 400 000 Besucher aus 95 Ländern sowie 744 Aussteller aus aller Welt. "Ich bin sicher, dass wir diese Zahlen in diesem Jahr übertreffen", sagte Stefan Rummel, einer der beiden Geschäftsführer der Messe München, bei einer virtuellen Pressekonferenz am Donnerstag. Mit der wollten die Veranstalter schon mal auf das Ereignis einstimmen, und bei dieser Gelegenheit gab sich Hildegard Müller, die Präsidentin des deutschen Verbandes der Automobilindustrie (VDA), ebenfalls sehr optimistisch: "Die Veranstaltung wird erfolgreicher werden als 2021. Die Ausstellungsflächen sind fast komplett ausgebucht, und die letzten freien werden noch im Juli vergeben."