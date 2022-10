Im Juli war das Residenztheater in Epidauros zu Gast mit Ulrich Rasches "Agamemnon", nun machte das Theater zu Anfang der Spielzeit einen noch viel weiteren Ausflug: nach Bangkok. Hier entstand die kleine Produktion "I don't care", eine Dokufiktion von Jürgen Berger. Der Journalist hatte zwischen 2017 bis 2022 Transpersonen in Thailand und Deutschland interviewt, die Ergebnisse sind die Grundlage für den Abend. Wie gehen Transpersonen damit um, dass Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung oft auseinanderklaffen? Welche Identitäten entwerfen sie? "I don't care" erzählt von verschiedenen Lebensentwürfen. Umgesetzt wurde es als Ko-Produktion (Regie: Anna-Elisabeth Frick, Jarunun Phantachat), auf der Bühne stehen zwei thailändische Performer und Mareike Beykirch aus dem Ensemble, zusätzlich arbeitet die Produktion mit der Bildsprache des Videokünstlers Nontawat Numbenchapol. Nach der Uraufführung in Bangkok folgt nun die Münchner Premiere am Freitag, 14. Oktober, im Marstall.

I don't care, Premiere: Freitag, 14. Oktober, 20 Uhr, Marstall