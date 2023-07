Von Catherine Hoffmann

Die Zahl der Bankfilialen und Geldautomaten in München schrumpft weiter. Bis Ende September schließt die Hypovereinsbank (HVB) zehn Filialen und legt deren Geschäft mit anderen Zweigstellen zusammen. Verschwinden werden die Standorte Altperlach, Augustenstraße, Berg am Laim, Großhadern, Harthof, Lehel, Münchner Freiheit, Obersendling, Waldtrudering und Gollierplatz. Dort fallen nicht nur die Beratung und das Schaltergeschäft weg, auch der SB-Bereich mit seinen Geldautomaten wird meist geschlossen. Nur an der Leopoldstraße, wo der Vermieter der Bank gekündigt hat, richtete die HVB einen neuen Standort mit rund zehn Geräten zur Selbstbedienung ein.

"Die Hypo schließt mehrere Filialen, die wir bis jetzt benutzt haben: Ostfriedhof, Berg am Laim, Altperlach", sagt Marion Korn, die schon lange Kundin der HVB ist. Sie wohnt in Obergiesing, als Alternative seien ihr Unterhaching und die Humboldtstraße angeboten worden, beide nicht fußläufig zu erreichen. "Wer trifft solche Entscheidungen? Wenigstens SB-Bereiche müssten angeboten werden", sagt Korn. "Kundenfreundlichkeit? Interessiert niemand!"

So wie ihr geht es vielen Münchnerinnen und Münchnern: Der Zugang zu Bargeld wird immer schwieriger. Ein Sprecher der HVB verweist allerdings darauf, dass der Trend zum bargeldlosen Bezahlen gehe und auch an den Geldautomaten heute weniger Bargeld abgehoben werde als früher. Zudem könne die Kundschaft mit ihrer HVB-Girocard nicht nur an den bankeigenen Geldautomaten kostenlos Bargeld abheben, sondern auch in vielen Supermärkten beim Einkaufen, an Shell-Tankstellen und Geldautomaten der Cash Group (Deutsche Bank, Commerzbank, Postbank).

Das ist oftmals keine große Hilfe, denn auch die Konkurrenz unterhält immer weniger Filialen und Geldautomaten. Im Stadtteil Schwanthalerhöhe zum Beispiel sind weder Deutsche Bank noch Commerzbank vertreten. Auch die Postbank dort hat ihre einzige Filiale längst - trotz Protests - geschlossen. Sie könne nicht mehr kostendeckend betrieben werden, hieß es vor gut zwei Jahren. Auch wenn viele Menschen in die Filiale gekommen seien, sei mit ihren klassischen Postgeschäften - Pakete abholen, Briefmarken kaufen - plus Bargeldauszahlungen nicht viel Geld zu verdienen gewesen.

So bleiben für die rund 30 000 Einwohner der Schwanthalerhöhe noch Geldautomaten der Stadtsparkasse sowie die Möglichkeit, in Drogerie- und Supermärkten oder beim Discounter Geld abzuheben. Doch HVB-Kunden zahlen bei der Sparkasse 5,95 Euro, wenn sie mit der Girocard Geld abheben. Günstiger wird es möglicherwiese mit einer Kreditkarte.

Bei der HVB wird aber nicht nur ausgedünnt. "Wir bauen im Gegenzug an einigen Standorten das Beratungsangebot deutlich aus: zum Beispiel am Kurfürstenplatz oder Neuperlach", sagt der Unternehmenssprecher. In den meisten Fällen könnten sich die Kunden in der neuen Filiale von den gewohnten Beratern der alten Standorte betreuen lassen. Zudem betreibe die Bank mit künftig rund 30 Standorten noch immer das dichteste Filialnetz aller Privatbanken in München.

Das Bankenstreben in Deutschland - genauer: das Verschwinden der Zweigstellen - hat schon um die Jahrtausendwende begonnen. Verantwortlich dafür ist die Digitalisierung: Innovative Technologien, neue Wettbewerber und veränderte Kundenwünsche erzeugten Anpassungsdruck - weg vom Filialnetz, hin zu Onlineangeboten und Handybanking. Hinzu kommen Kostendruck und lange Zeit niedrige Zinsen.

Nahezu überall in Deutschland dünnen Banken, Sparkassen und Genossenschaftsinstitute ihr Filialnetz aus, berichtete die Bundesbank Anfang Juli dieses Jahres. Demnach verringerte sich die Zahl inländischer Zweigstellen 2022 deutlich um knapp sechs Prozent - nach einem Rückgang um zehn Prozent im Vorjahr. Die zunehmende Verbreitung von Online-Banking habe "beschleunigend gewirkt", schreiben die Experten.