Von Michael Zirnstein

Sein erster Entwurf eines "Hygiene-Emblems" sei gleich falsch verstanden worden, sagt Roland Hefter: ein durchgestrichenes Coronavirus hinter einem Theatervorhang. Nun mögen es nur wenige Menschen sein, die darin etwas erkannt haben wollen wie "Bühne frei für Corona-Leugner". Aber, sicher ist sicher, so griff der Liedermacher und SPD-Stadtrat noch mal zum Zeichenstift. Schließlich wollte er mit dem Symbol Klarheit schaffen und ausdrücken: In diesem Haus halten sich alle an die Corona-Regeln.

Auf Hefters Initiative hin setzen sich nun die SPD/Volt-Stadträte für ein einheitliches Hygiene-Emblem ein, "das für mehr Transparenz und Vertrauen bei den Besuchern werben soll". Aus eigener Erfahrung als Liedermacher glaubt Hefter nämlich nicht, dass die Besucher von selber wieder in die Konzertsäle, Theater und Kinos strömen werden. Als er 2020 noch ein letztes Konzert für 100 Leute in einem 400 Personen fassenden Saal hätte spielen dürfen, musste er absagen. Es waren nur 17 Karten verkauft worden. "Die Leute denken: Ja, jetzt dürfen wir wieder kommen, aber passen die Theater auch auf? Vielleicht bleib' ich doch besser daheim und schau' Fernsehen, bis alles vorbei ist." So habe er es auch von anderen Kulturmachern gehört.

Die SPD-Fraktion hat nun beim Kulturreferat beantragt, auszuarbeiten, wie, wofür und an wen solch eine Marke vergeben werden könnte. Wobei man freilich fragen darf, ob es das braucht, zumal eh nur Spielstätten öffnen dürfen, deren Konzepte von KVR und Gesundheitsreferat geprüft wurden. Als "vertrauensbildende Maßnahme" und für das "Wohlfühl-Gefühl" sei das auf jeden Fall gut, findet Hefter. Vorbilder sieht er in den Bio-Siegeln, aber auch in der Hygiene-Plakette des Gaststättenverbandes, und sogar auf Kfz-Nummernschildern: "Es liest ja auch nicht jeder den TÜV-Bericht, manchen reicht die TÜV-Plakette". Damit man ganz sicher sein könne, "dass da kein Corona-Leugner" an der Kasse sitzt, steht jetzt klipp und klar auf seinem neuen Entwurf: "Kultur mit Hygiene-Konzept".