Zwischen 400 und 4000 Euro kosten die Hüte von Nicki Marquardt. Vor der Corona-Pandemie belieferte sie Boutiquen und Luxuskaufhäuser in 15 Ländern.

Von Gerhard Fischer

Nicki Marquardt studierte in Münster Geografie, und sie trug gerne Hüte. Nein: Sie trug wahnsinnig gerne Hüte. Eines Tages beschloss sie, einen Sommerhut zu kaufen. Einer gefiel ihr sehr gut. Aber die Farbe des Garniturbandes, nein, die passte nicht. Kein Problem, habe die Verkäuferin im Hutgeschäft gesagt, das ändern wir. Und übrigens, wir fertigen die Hüte hier im Laden an.

Marquardt kann noch heute, 30 Jahre später, darüber staunen. "Die machten die Hüte selbst!", sagt sie mit Ausrufezeichen. "Ich bin aus dem Laden gegangen und wusste: Das ist mein Beruf." Also ein Erweckungserlebnis? Marquardt lacht. "Ja, durchaus."

"Ich hätte nicht gedacht, dass meine Hüte auf der ganzen Welt verkauft werden."

Sie brach ihr Studium ab und machte eine Lehre als Modistin. Das sei in Deutschland der Ausbildungsberuf für das Anfertigen von Hüten und Kopfbedeckungen, erklärt die 51-Jährige. "Ich habe damals schon gewusst, dass ich mich selbständig machen will - aber ich hätte nicht gedacht, dass mein Atelier einmal so groß wird, und dass meine Hüte auf der ganzen Welt verkauft werden."

Heute hat sie ein Geschäft in der Türkenstraße, in dem man handgefertigte Hüte, Mützen und Kopfschmuck kaufen kann. Kunden müssen dafür zwischen 400 und 4000 Euro ausgeben, und es sind viele Unbekannte und einige Bekannte, die das bezahlen wollen. Die Bild zeigte einmal Uschi Glas mit einem Hut von Marquardt und titelte: "Münchnerin behütet die High Society."

Nicki Marquardt ist jedes Jahr auf Messen in Paris, wo sie Geschäftspartner aus der ganzen Welt trifft. Vor der Pandemie belieferte sie Boutiquen und Luxuskaufhäuser in 15 Ländern. Sie fertigt, zum Beispiel, skulpturale Strohhüte mit einer Bortennähtechnik, die nicht mehr viele beherrschen.

Detailansicht öffnen Mehr als 100 Jahre alt ist diese Nähmaschine. Mit ihr näht Nicki Marquardt Strohhüte. (Foto: Stephan Rumpf)

Mitten im Raum steht eine kleine, schwarze Nähmaschine, um die sich vieles in Marquardts Universum dreht. "Sie ist über 100 Jahre alt", sagt sie, "mit ihr nähe ich die Strohhüte." Nicki Marquardt, diese schlanke, fast mädchenhaft wirkende Frau, steht neben der Nähmaschine, erzählt wortreich und erklärt druckreif, während man aus den hinteren Räumen, sozusagen aus der Werkstatt, Geräusche hört. Dort arbeiten Carmen Förg und Friederike Auschner, Marquardts Mitarbeiterinnen.

Marquardt holt weit aus, um die Sache mit der Bortennähtechnik zu erklären. Seit dem 17. Jahrhundert seien in Bayern Strohhüte hergestellt worden; sie seien aus Getreidehalmen geknüpft oder aus geflochtenen Borten zum Hut zusammengenäht worden, damals noch per Hand. "Die ersten Nähmaschinen für Strohhüte kamen dann Ende des 19. Jahrhunderts auf", erzählt Marquardt. Anfang des 20. Jahrhunderts seien Strohhüte aus Bayern in die ganze Welt exportiert worden. "Aber Ende der Sechzigerjahre, als alles liberaler wurde und man sich vom alten Muff befreien wollte, verschwand auch der Hut mehr und mehr aus dem Straßenbild", weiß sie. "Seitdem schlossen viele Hutgeschäfte und Hutfirmen." Auch die anspruchsvolle Technik der Bortennäherei starb aus.

Nicki Marquardt sagt, sie habe vor 25 Jahren einer Bortennäherin in Italien über die Schulter geschaut; dann habe sie sich die Technik selbst beigebracht und in mehr als 20 Jahren weiter entwickelt. "Ich konnte vor zehn Jahren nicht, was ich heute kann - man braucht da sehr viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung."

Als sie für den SZ-Fotografen posiert, hat man Gelegenheit, sich im Geschäft weiter umzusehen, zwischen braunen Hüten, bunten Fascinators und grünen Kaschmirmützen. An einer Wand hängen Urkunden. Marquardt ist mehrmals ausgezeichnet worden, etwa mit dem Kunstförderpreis des Freistaates Bayern. An einer Urkunde bleibt man hängen, weil darauf asiatische Schriftzeichen zu sehen sind. Die englische Variante verrät, dass es sich um eine "International Craft Competition" im September 2013 in Cheongju gehandelt hat, und dass Marquardt Bronze gewonnen hat.

Cheongju, ist das China?

"Südkorea", sagt Marquardt, nachdem sie sich nach dem Fotografen-Intermezzo an einen Tisch gesetzt hat. "Und es ging bei diesem Wettbewerb nicht nur um Hüte, sondern auch um andere Kunsthandwerke, etwa um Schmuck, Glas oder Holz." Angeblich, sagt sie, sei sie mit ihren skulpturalen Strohhüten nicht nur für Bronze, sondern sogar für Gold im Gespräch gewesen. Aber gewonnen habe ein Südkoreaner. Marquardt verdreht die Augen, was wohl bedeuten soll: Heimvorteil. Aber sie sagt es nicht.

Ihre Hüte sind "eher puristisch und praktisch - einen Eiffelturm als Hut werden Sie hier nicht finden."

Nicki Marquardt wirkt sehr selbstbewusst. Zwar sagt sie manchmal, sie wolle sich nicht selbst loben; aber sie erzählt zum Beispiel Geschichten, in denen sie gelobt worden ist. Etwa als eine Kundin aus Leipzig geschrieben habe: "Gott schütze Ihre Hutmacherkunst."

Als Marquardt sich Mitte der Neunzigerjahre selbständig machte, erst mit einem eigenen Label, dann mit eigenen Läden (zunächst in der Blutenburgstraße, dann in der Türkenstraße), erholte sich der Hut langsam von seiner Krise, die Ende der Sechzigerjahre begonnen hatte. "Der Hut wurde jetzt zu einem coolen Statement", sagt Marquardt. Sie biete von "sportlich bis mondän" alles an, ihre Hüte seien "eher puristisch und praktisch - einen Eiffelturm als Hut werden Sie hier nicht finden."

Und welcher Hut ist nun der teuerste?

"Die Federblumenkrone", sagt Marquardt und deutet auf einen sehr bunten Kopfschmuck. "Da sind 2000 Federn drin."

Und wo trägt man den?

"Na, zum Beispiel in Ascot."

Natürlich hat auch Nicki Marquardt Probleme mit der Pandemie gehabt, schließlich musste sie im Lockdown den Laden schließen. Auch die Geschäfte mit dem Ausland seien "stark eingebrochen". Aber sie hat durchgehalten, und Marquardt wäre nicht Marquardt, also nicht kreativ, wenn ihr bei Corona nichts eingefallen wäre. Sie entwarf im ersten Lockdown den Corona-Hut mit einem Durchmesser von eineinhalb Meter - damit man gut Abstand halten konnte. "Ich wollte der Krise mit Kreativität und Augenzwinkern begegnen."

Sie lacht. "Der Corona-Strohhut hat zunächst seine Krempe hängen lassen, weil er so groß und schwer war", sagt sie, "und natürlich wusste ich, wie man das Material steifen kann, aber das hat gedauert." Nach "Ich-weiß-nicht-wie-viel-Schellack-Schichten" habe der Hut dann endlich seine Form gehalten. Am Palmsonntag 2020 sei sie dann mit einem Fotografen und einer Freundin, die den Corona-Hut trug, im Englischen Garten spazieren gegangen. Die Leute, die sie trafen, hätten sich gefreut. "Sie haben das sofort verstanden."

Das Modemuseum in München habe den Corona-Hut für seine Sammlung gekauft, erzählt Marquardt. Er sei dann nicht in die Serien-Produktion gegangen, weil er aufwendig zu fertigen sei. "Am Schluss haben wir zu zweit genäht, um ihn durch die Maschine zu bekommen", erinnert sich Marquardt. "Wir haben zwei Kilometer Borten verbraucht." Aber wenn jemand noch einen Corona-Hut in Auftrag geben wolle: sehr gerne.