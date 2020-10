Interview von Martina Scherf

Bernhard Kowatsch, 37, ist Direktor des Innovation Accelerators des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) in München. Er hat das Büro 2015 aufgebaut, das seither mehrfach für seine Innovationen ausgezeichnet wurde. Zuvor war der Österreicher Mitgründer der App ShareTheMeal, mit der Nutzer weltweit mit ihrem Smartphone Familien in Entwicklungsländern unterstützen können. Kowatsch war früher Projektleiter bei der Boston Consulting Group, verfügt über drei Master-Abschlüsse der Wirtschaftsuniversitäten in Paris und Wien und sieht in der digitalen Zukunft ungeahnte Möglichkeiten, die Welt zu verbessern.