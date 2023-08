Die Münchnerinnen und Münchner halten so viele Hunde wie nie zuvor - eine eingezäunte Wiese für die Tiere zum Tollen fehlt aber. In Poing hat man damit gute Erfahrungen gemacht.

Von Laura Kaufmann

"Whisky" heißt Simonetta Büttners Hund, wegen seines braunen Fells. Ein italienischer Trüffelhund ist er, jung und lebhaft. Erst seit ein paar Monaten gehört er zur Familie. "Und in der Zeit habe ich festgestellt: Es gibt in München sehr viele grüne Flächen. Aber auch sehr viele Richtlinien und Verbote, was Hunde betrifft", sagt die Maxvorstädterin. "Ich kann zwar mit ihm spazieren gehen. Aber so richtig sozialisieren mit anderen Hunden, das geht nicht."