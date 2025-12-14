Seit wenigen Tagen gibt es im Rathaus einen temporären Kunstraum, die X Gallery . In der nur wenige Quadratmeter großen Pop-up-Galerie, die mitten im Weihnachtstrubel der Innenstadt mit einem bunten Konfettiregen eröffnet wurde, sind bis zum 23. Dezember Werke von Münchner Künstlerinnen und Künstlern zu sehen. Die Preise sind niedrig, doch der gesamte Erlös geht direkt an die Künstlerinnen und Künstler.

Hinter dem in atemberaubend kurzer Zeit realisierten Zwischennutzungsprojekt stecken der Geschäftsführer der Münchner Kultur GmbH, David Boppert, unterstützt von Sophie-Charlotte Bombeck (WOW-Museum), Tobias Sehr (Munich Art), den Künstlern Silke Markefka und Nikolai Vogel und Kreativ München, dem städtischen Team zur Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft. Geöffnet hat die X-Galerie, sie liegt gegenüber dem Kaufhaus Beck und der Hausnummer 20, montags bis samstags von 12 bis 20 Uhr.

Ein Blick in das neue "Schaufenster" der Sammlung Goetz im Areal der Neuen Maxburg an der Pacellistraße. (Foto: Thomas Dashuber)

Eine weitere Zwischennutzung ist etwas längerfristig angelegt: In einem ehemaligen Ladengeschäft in der Neuen Maxburg in der Pacellistraße hat die Sammlung Goetz für vorläufig zwei Jahre ein neues Domizil gefunden, das sie Schaufenster nennt. Das Gebäude der seit einigen Jahren staatlichen Institution ist wegen einer anstehenden Sanierung seit 2023 geschlossen. Mit großen Hoffnungen hatte man deshalb damals im Zwischennutzungsprojekt Lovecraft im ehemaligen Galeria-Kaufhof am Stachus die erste Ausstellung realisiert. Doch das Lovecraft musste wieder schließen, noch bevor es vollständig eröffnet worden war.

Vor wenigen Tagen eröffnete die Sammlung Goetz nun also ihr „Schaufenster“ mit der Ausstellung „Handle with Care“ nach einem Konzept des Künstler-Duos Elmgreen & Dragset (bis 28. Februar). Die ist so grandios, dass sie schon mehr als einmal die Polizei auf den Plan gerufen hat. Warum? Hingehen und schauen.

Neues gibt es auch aus der Galerieszene: Max Goelitz hatte ja 2020 nahe der Maximilianstraße die Räume von Häusler Contemporary übernommen. Zwei Jahre später hat er in Berlin einen Ableger eröffnet und nun in München den Standort gewechselt: Er ist in den Luitpoldblock, und zwar an den Maximiliansplatz 10 umgezogen. Die erste Ausstellung mit der Künstlergruppe Troika war ein echter Knaller. Mit der zweiten schlägt er einen Bogen von München nach Berlin und wieder zurück, indem er hier wie dort eine zweiteilige Gruppenausstellung zeigt, in der es um Rückkopplungen geht.

Seit September hat die Berliner Galerie Friese einen Ableger in München. Und auch sie sind in ein Gebäude des legendären Architekten Sep Ruf gegangen. Und zwar in jenes, das Ruf Anfang der 1950er-Jahre als erstes „Wohnhochhaus Münchens“ in der Theresienstraße 46 errichtet hat und das heute mitten im Museumsareal, direkt gegenüber dem Museum Brandhorst liegt. Gerade eröffnet hat die zweite Ausstellung dort, die Willi Baumeister und Norbert Kricke gewidmet ist.

Gleich nebenan, in der Theresienstraße 48, wird Nanna Preußners sich von Mitte Januar an den Projektraum mit Knust x Kunz teilen. Nach 17 Galeriejahren zieht es sie von Hamburg nach München. Für Preußners ist es einen Art Heimkehr, denn die Kunsthistorikerin hat einst an der LMU München studiert und wurde hier mit einer Arbeit über das Frühwerk von Anish Kapoor promoviert. In der kurzen Auftaktausstellung vom 16. bis 25. Januar wird sie acht künstlerische Beiträge aus ihrem Programm zeigen.

Dass Walter Storms in diesem Jahr einen Ableger in Berlin gegründet hat, ist nicht mehr ganz so neu. Aber man darf gespannt sein, wie das Konzept nach der stürmisch begrüßten Auftaktausstellung mit dem Werk von Günter Fruhtrunk aussehen wird.

Ziemlich überraschend kam das Aus der Galerie Nir Altman vor einigen Wochen. Altman beendet nach zehn Jahren seine Karriere als Galerist und wendet sich anderen Geschäftsfeldern zu, wie zu hören war. Doch die noch reichlich Industriecharme atmenden Galerieräume in der Gabelsbergerstraße 83 sind für die Kunst nicht verloren. Paulina Gaspari hat sie übernommen und zeigt dort aktuell Werke von Elias Saile.

Eine völlige Überraschung ist, dass die erst seit drei Jahren existierende Münchner Galerie Lohaus-Sominsky einen Ableger in New York aufgemacht hat. Und zwar vergangene Woche im angesagten Stadtviertel Tribeca in Lower Manhattan. Die verdammt frech wirkende Eröffnungsausstellung „Almost Human“ der in Berlin lebenden Künstlerin Charlie Stein weckt auf jeden Fall große Erwartungen.