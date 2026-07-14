Zum Hauptinhalt springen

Unfall in der InnenstadtFrau stürzt in Wäscheschacht – und fällt acht Meter tief

Die Feuerwehr musste die schwer verletzte 40-Jährige auf engstem Raum versorgen. (Symbolbild)
Die Feuerwehr musste die schwer verletzte 40-Jährige auf engstem Raum versorgen. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa

Die 40-Jährige verletzt sich dabei schwer. Der Schacht ist so eng, dass die Feuerwehr Mühe hat, sie zu versorgen.

SZ bei Google bevorzugen

In einem Hotel in der Münchner Innenstadt ist am Montagnachmittag eine Mitarbeiterin in den Schacht eines Wäscheaufzugs gestürzt. Die 40-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste von der Feuerwehr unter schwierigen Bedingungen gerettet werden. Wie genau es zu dem Sturz gekommen ist, ermittelt derzeit die Polizei.

Die Integrierte Leitstelle der Feuerwehr wurde um 15.47 Uhr über den Unfall in der Sonnenstraße informiert. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau in einen Aufzugsschacht für benutzte Wäsche gefallen und etwa acht Meter tief gestürzt, ehe sie im Untergeschoss zum Liegen kam. Zwei Höhenretter der Berufsfeuerwehr wurden an einem Flaschenzug zu der Verletzten hinabgelassen. Deren medizinische Erstversorgung fand wegen der Maße des Schachts von etwa 50 mal 80 Zentimetern auf engstem Raum statt.

Die Frau konnte schließlich auf einer Spezialtrage fixiert und mit Muskelkraft zwei Stockwerke nach oben gezogen werden. Dort wurde sie von einem Notarzt intensivmedizinisch behandelt und anschließend in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Die Feuerwehr nahm den Wäscheaufzug vorläufig außer Betrieb.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Unzumutbare Zustände
:Millionen für neues Strafjustizzentrum – und schon in Woche zwei sind alle genervt

Eine Anwältin schreit, der Richter brüllt zurück, die Protokollführerin läuft weinend hinaus –  dann bricht vollends das Chaos aus im Sitzungssaal. Über die unzumutbaren Zustände im neuen Strafjustizzentrum, wo der eigentliche Prozess fast zur Nebensache gerät.

Von Susi Wimmer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite