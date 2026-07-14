In einem Hotel in der Münchner Innenstadt ist am Montagnachmittag eine Mitarbeiterin in den Schacht eines Wäscheaufzugs gestürzt. Die 40-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste von der Feuerwehr unter schwierigen Bedingungen gerettet werden. Wie genau es zu dem Sturz gekommen ist, ermittelt derzeit die Polizei.

Die Integrierte Leitstelle der Feuerwehr wurde um 15.47 Uhr über den Unfall in der Sonnenstraße informiert. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau in einen Aufzugsschacht für benutzte Wäsche gefallen und etwa acht Meter tief gestürzt, ehe sie im Untergeschoss zum Liegen kam. Zwei Höhenretter der Berufsfeuerwehr wurden an einem Flaschenzug zu der Verletzten hinabgelassen. Deren medizinische Erstversorgung fand wegen der Maße des Schachts von etwa 50 mal 80 Zentimetern auf engstem Raum statt.

Die Frau konnte schließlich auf einer Spezialtrage fixiert und mit Muskelkraft zwei Stockwerke nach oben gezogen werden. Dort wurde sie von einem Notarzt intensivmedizinisch behandelt und anschließend in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Die Feuerwehr nahm den Wäscheaufzug vorläufig außer Betrieb.