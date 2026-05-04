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Sammlung des Filmkritikers Michael AlthenHeimkino im Hotelzimmer mit 3000 VHS-Kassetten

Lesezeit: 3 Min.

Artur Althen hält die Video-Sammlung seines Vaters in Bewegung und verhindert, dass sie in einem Container verschwindet. Hier läuft gerade der „Marathon Man“.
Artur Althen hält die Video-Sammlung seines Vaters in Bewegung und verhindert, dass sie in einem Container verschwindet. Hier läuft gerade der „Marathon Man“. Stephan Rumpf/Stephan Rumpf

Im Jahr 2011 starb der große Filmkritiker Michael Althen. Seine private VHS-Sammlung lebt weiter und ist aktuell im Münchner Hotel Olympic zu sehen.

Von Jürgen Moises

Psst, waren Sie heute schon auf Zimmer 30? Wenn nicht: Hat Sie vielleicht schon jemand anderes danach gefragt? Könnte ja sein. Denn so peu à peu scheint sich herumzusprechen, dass dort, im ersten Stock des Hotels Olympic in der Hans-Sachs-Straße 4 in München etwas Ungewöhnliches passiert. Einige schicken auch Bilder aus dem Zimmer, um zu zeigen: Sie sind gerade dort und haben die Zeitmaschine angeschmissen, die seit ein paar Wochen im Olympic steht.

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