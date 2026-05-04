Psst, waren Sie heute schon auf Zimmer 30? Wenn nicht: Hat Sie vielleicht schon jemand anderes danach gefragt? Könnte ja sein. Denn so peu à peu scheint sich herumzusprechen, dass dort, im ersten Stock des Hotels Olympic in der Hans-Sachs-Straße 4 in München etwas Ungewöhnliches passiert. Einige schicken auch Bilder aus dem Zimmer, um zu zeigen: Sie sind gerade dort und haben die Zeitmaschine angeschmissen, die seit ein paar Wochen im Olympic steht.