Psst, waren Sie heute schon auf Zimmer 30? Wenn nicht: Hat Sie vielleicht schon jemand anderes danach gefragt? Könnte ja sein. Denn so peu à peu scheint sich herumzusprechen, dass dort, im ersten Stock des Hotels Olympic in der Hans-Sachs-Straße 4 in München etwas Ungewöhnliches passiert. Einige schicken auch Bilder aus dem Zimmer, um zu zeigen: Sie sind gerade dort und haben die Zeitmaschine angeschmissen, die seit ein paar Wochen im Olympic steht.
Sammlung des Filmkritikers Michael AlthenHeimkino im Hotelzimmer mit 3000 VHS-Kassetten
Lesezeit: 3 Min.
Im Jahr 2011 starb der große Filmkritiker Michael Althen. Seine private VHS-Sammlung lebt weiter und ist aktuell im Münchner Hotel Olympic zu sehen.
Von Jürgen Moises
Autor Hans Pleschinski über Münchens queere Szene:„Wir haben die Stadt enorm bereichert“
Keiner hat Münchens schwule Community so fulminant beschrieben wie Hans Pleschinski in „Bildnis eines Unsichtbaren“. Ein Gespräch über widersprüchliche Entwicklungen der Stadt – und die Bedeutung des ersten homosexuellen Oberbürgermeisters.
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