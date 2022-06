Ende des Jahres soll es eröffnen: das Marriott Hotel City West an der Landsberger Straße zwischen Donnersberger- und Friedenheimer Brücke.

Von Franz Kotteder

Schau an, die Branche macht ja nach zwei Jahren Pandemie genauso weiter wie zuvor: Mitte Mai kündigte die internationale Hotelkette Marriott ein neues Tagungshotel an. Das Marriott Hotel City West entsteht gerade an der Landsberger Straße zwischen Donnersberger- und Friedenheimer Brücke, soll Ende des Jahres eröffnet werden, 402 Gästezimmer und Suiten beherbergen, daneben auf weiteren 5000 Quadratmetern 21 Veranstaltungsräume und einen großen Ballsaal mit modernster Technik und hydraulischer Hebebühne.