Sie haben in Luxusrestaurants in der Schweiz oder in den USA, in Kitzbühel oder am Tegernsee gekocht. Nun sind Kevin Romes, Marius Pieper und Caspar Bork in München. Was sie hier verändern sollen.

Der Countdown läuft: Am 23. Juni verteilt der Guide Michelin wieder seine Sterne für Deutschland. Damit bleiben Kevin Romes nur noch wenige Wochen Zeit, um den Kritikerinnen und Kritikern des renommiertesten Restaurantführers der Welt zu beweisen, dass er auch in seiner neuen Wahlheimat München zu den Besten der Branche gehört. Nachdem Anton Gschwendtner zu Beginn des Jahres das Gourmetrestaurant Atelier im Bayerischen Hof verlassen hat, trat Romes Mitte April dessen Nachfolge als Küchenchef an.