Polizeibeamte haben am Mittwochabend einen 35 Jahre alten Mann festgenommen, der in einem Hostel an der Arnulfstraße in Neuhausen mehrere Mädchen sexuell belästigt haben soll. Nach Angaben der Polizei befanden sich die Schülerinnen aus dem Saarland gegen 21.30 Uhr auf dem Gang im fünften Obergeschoss, als der Mann an der Gruppe vorbeiging und dabei vier 14 Jahre alte Mädchen jeweils unsittlich an der Brust und am Gesäß berührte.