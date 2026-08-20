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Hostel in Neuhausen35-Jähriger greift Schülerinnen ans Gesäß

Polizeibeamte nahmen den mutmaßlichen Täter fest (Symbolfoto).
Polizeibeamte nahmen den mutmaßlichen Täter fest (Symbolfoto). Foto: Peter Kneffel/dpa

Der Mann soll in einem Hostel mehrere Mädchen sexuell belästigt haben. Eine Lehrkraft alarmiert die Polizei.

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Polizeibeamte haben am Mittwochabend einen 35 Jahre alten Mann festgenommen, der in einem Hostel an der Arnulfstraße in Neuhausen mehrere Mädchen sexuell belästigt haben soll. Nach Angaben der Polizei befanden sich die Schülerinnen aus dem Saarland gegen 21.30 Uhr auf dem Gang im fünften Obergeschoss, als der Mann an der Gruppe vorbeiging und dabei vier 14 Jahre alte Mädchen jeweils unsittlich an der Brust und am Gesäß berührte.

Anschließend stieg der 35-Jährige mit weiteren Personen in einen Aufzug, wobei er beim Verlassen einer 15-Jährigen ebenfalls ans Gesäß fasste. Eine Lehrkraft, die auf die Situation aufmerksam wurde, verständigte die Polizei. Die alarmierten Beamten nahmen den wohnsitzlosen Mann fest und zeigten ihn wegen sexueller Belästigung an. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,2 Promille festgestellt.

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