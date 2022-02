Es ist keine einfache Aufgabe, erst recht nicht unter den Bedingungen der Corona-Pandemie: Wer sich dennoch stark genug fühlt, Menschen am Ende ihres Lebens beizustehen, wenn es um einen würdevollen, möglichst schmerzfreien Abschied geht und darum, den Menschen ein Gefühl des Umsorgtseins zu vermitteln, kann an einem Informationsabend des Caritas-Hospizdienstes teilnehmen. Haupt- und Ehrenamtliche informieren an diesem Mittwoch, 2. Februar, um 18 Uhr über ihre Tätigkeit, die Aufgaben, die Schulungsangebote und die Rahmenbedingungen und insbesondere über die kostenlose Ausbildung zum ehrenamtlichen Hospizhelfer beziehungsweise zur Hospizhelferin, die im Herbst startet. Der auf zwei Stunden angelegte Infoabend findet digital statt, Informationen und Zugangsdaten gibt es im Internet unter www.caritas-hospizdienst-neuhausen-moosach.de.