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PalliativversorgungNeues Hospiz-Haus für 26,6 Millionen Euro entsteht in Obergiesing

Lesezeit: 4 Min.

Wie ein Baum: Lindgrüne Stelen als stilisierte Stämme. Und echtes Blättwerk wirkt in den oberen Stockwerken wie eine Krone. So soll das neue Hospiz-Haus des Lebens einmal aussehen. 
Wie ein Baum: Lindgrüne Stelen als stilisierte Stämme. Und echtes Blättwerk wirkt in den oberen Stockwerken wie eine Krone. So soll das neue Hospiz-Haus des Lebens einmal aussehen. 
Visualisierung: C. A. Hellhake/allmannwappner Architekten

Nicht versteckt, sondern mitten in der Stadt: An der Weinbauernstraße baut der Verein Dasein ein Hospiz, das offen für alle sein soll. Über einen Ort für den Abschied aus dem Leben.

Von Nicole Graner

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Mitten in das Leben hinein soll es gebaut werden: das neue Hospiz-Haus des Lebens an der Weinbauernstraße 9 in Obergiesing. Nicht versteckt und still in einer ruhigen Gegend, sondern eingebettet in eine lebendige Infrastruktur mit Lokalen, einer Kirche und ganz in der Nähe der belebten Silberhornstraße. Mitten in der Münchner Stadtgesellschaft der Endlichkeit des Lebens Raum geben – genau das war der Wunsch des Hospizdiensts Dasein, der Bauherr des Neubaus ist.

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