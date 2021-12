Von Ekaterina Kel

Hoden rein, Ultraschall an. Mit diesem Spruch wirbt Rebecca Weiß für ihre ungewöhnliche Idee. Die Botschaft: Mit ganz einfachen Schritten kann auch der Mann eine aktive Rolle bei der Verhütung übernehmen. Alles was er dazu braucht, ist eine spezielle Schale, in die er für eine Viertelstunde seinen Hodensack hängt. Darin wird er mit Ultraschall behandelt - und seine Spermien werden für einige Wochen inaktiv. Als "schonend, reversibel und hormonfrei" wird diese Methode auf Weiß' Homepage angepriesen. So mancher könnte die Hand heben und fragen: Wo kann ich diese Schale erwerben? Doch nicht so schnell.