Die Polizisten waren offenbar völlig überrascht: Gerade hatten sie einen Schwung Fans des VfB Stuttgart am U-Bahnhof Fröttmaning abgeholt und geleiteten ihn Richtung Allianz-Arena. Plötzlich setzte sich die Masse in Bewegung und lief Richtung Esplanade, wo der Wagen des FC-Bayern-Fanprojekts stand. Dort wurden sie bereits erwartet – eine Menge Bayern-Fans hielt sich bereit, als wüssten sie von der bevorstehenden Konfrontation. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg zum Park&Ride-Parkhaus, das offensichtlich als Kampfplatz ausgewählt worden war. Schließlich standen dort 500 VfB-Ultras etwa genau so vielen Bayern gegenüber und boten einander Körperverletzungen an.
Gewalt im FußballWie die Polizei eine der größten Hooligan-Schlachten in Münchens Fußballgeschichte verhinderte
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500 Fans des VfB Stuttgart verabreden sich vor der Allianz-Arena mit ebenso vielen FC-Bayern-Anhängern, um sich zu prügeln. Polizisten gehen mit Reizgas und Knüppeln dazwischen – doch warum werden am Ende nur die Auswärts-Fans in Gewahrsam genommen?
Von Stephan Handel
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