Die Polizisten waren offenbar völlig überrascht: Gerade hatten sie einen Schwung Fans des VfB Stuttgart am U-Bahnhof Fröttmaning abgeholt und geleiteten ihn Richtung Allianz-Arena. Plötzlich setzte sich die Masse in Bewegung und lief Richtung Esplanade, wo der Wagen des FC-Bayern-Fanprojekts stand. Dort wurden sie bereits erwartet – eine Menge Bayern-Fans hielt sich bereit, als wüssten sie von der bevorstehenden Konfrontation. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg zum Park&Ride-Parkhaus, das offensichtlich als Kampfplatz ausgewählt worden war. Schließlich standen dort 500 VfB-Ultras etwa genau so vielen Bayern gegenüber und boten einander Körperverletzungen an.