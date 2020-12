Die Akademie der Bildenden Künste München ernennt Angelika Nollert zur Honorarprofessorin. Die Direktorin der Neuen Sammlung München hatte bereits einige Lehraufträge und blickt auf langjährige Mitgliedschaften und Vorsitze in Hochschulräten verschiedener Kunstakademien zurück. "Mit der Honorarprofessur wollen wir das große persönliche Engagement von Angelika Nollert in der Lehre wie auch in der Hochschulverwaltung als Vorsitzende des Hochschulrates würdigen", erklärt Dieter Rehm, Präsident der Münchner Kunstakademie. Auch künftig sollen ihre Lehrveranstaltungen an der Akademie für die Studierenden ein wichtiger Beitrag mit interdisziplinärer Ausrichtung sein. Die promovierte Kunsthistorikerin Nollert war zuvor Kuratorin und wissenschaftliche Leiterin des Portikus in Frankfurt am Main und Direktorin des Neuen Museums für Kunst und Design in Nürnberg.